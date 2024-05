RLT-Anlagen: Regeln und Vorschriften im Arbeitsschutz

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzreg... / 4.2.3 Lüftung

(1) In Räumen von Arbeitsstätten muss gemäß Nummer 3.6 des Anhangs der ArbStättV ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft, in der Regel in Außenluftqualität, vorhanden sein. Die ASR A3.6 "Lüftung" konkretisiert die grundlegenden Anforderungen an die ...

mehr

4 Wochen testen