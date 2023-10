Modernes Onboarding richtet sich nicht nur an die Fachkraft, sondern vor allem auch an den Menschen

Bild: Pexels/Andrew Neel

Verwalter klagen oft darüber, nicht genügend Fachkräfte zu bekommen. Vielleicht sind sie ein Stück weit selber verantwortlich. Um Azubis für sich zu gewinnen und langfristig zu binden, sollten Verwalterunternehmen mehr auf digitale Tools und moderne Mitarbeiterführung setzen. Ein Fahrplan.

Die Welt eines Verwaltungsunternehmens ist komplex, der Ruf der Branche in der Arbeitswelt nicht der beste, und wie überall stellt es eine große Herausforderung dar, Mitarbeitende zu finden. Ein Schlüssel zum Erfolg ist es, junge Menschen, die am Beginn des Berufslebens stehen, auszubilden und langfristig an das Unternehmen zu binden. Aber häufig läuft es beim Ausbildungserfolg auf beiden Seiten nicht so, wie es sich der Ausbildungsbetrieb und der Auszubildende vorgestellt haben.

Modern und empathisch: Onboarding-Strategien für Verwalter-Azubis

Wie kann man es besser machen? Ein junger Mensch beginnt die Berufsausbildung zum Immobilienkaufmann/-kauffrau. Eigentlich ganz einfach: Das Unternehmen liefert in erster Linie praktisches Fachwissen, die Berufsschule die Theorie dazu und drei Jahre später hat man eine vollwertige Arbeitskraft fürs Unternehmen. Wir alle wissen, dass das heute nicht mehr so ist. Aber was sind die entscheidenden Faktoren, um einen Menschen so auszubilden, dass er de...