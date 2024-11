Mehr Ladesäulen in Wohnanlagen: So geht's

Überblick Mehr E-Mobilität für den Klimaschutz – das will die Bundesregierung. Ohne den massiven Ausbau privater Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhäusern und in Quartieren geht das nicht. Ein Leitfaden für die Wohnungswirtschaft sowie Verwalter soll ...

mehr

4 Wochen testen