Mehr E-Mobilität im Quartier: Aufbau einer Ladeinfrastruktur

Im Rahmen von freiraumbezogenen Erneuerungsmaßnahmen ist es lohnenswert, auch die Errichtung von Ladeinfrastruktur in die Planung aufzunehmen. Für viele Wohnungsunternehmen ist E-Mobilität ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, in vielen Fällen ist der Ausbau aber auch Pflicht.
Bei Neubauten und größeren Sanierungen verpflichtet das Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetz (GEIG) Wohnungsunternehmen dazu Stellplätze mit Lademöglichkeiten auszustatten beziehungsweise diese vorzubereiten. Außerdem können Mieter verlangen, dass Vermieter ihnen die Installation von Ladeinfrastruktur gestatten (§ 554 BGB). Etablierte, übertragbare Lösungen gibt es kaum, dafür einen schwer überschaubaren Markt an Produkten und Dienstleistern.
Quartierstankstellen mit Eigenstrom
Für die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft eG in Magdeburg ist das vom Bund geförderte Pilotprojekt "Element" die Ausgangsbasis: An zwei Standorten – neben der Geschäftszentrale und in einem Wohnquartier mit 60er-Jahre-Blöcken – ließ die Genossenschaft auf ihren Grundstücken Quartierstankstellen mit insgesamt neun Ladepunkten errichten. Den Betrieb hat die Genossenschaft selbst übernommen.
Interessierte Mieter können sich von der Objektverwaltung eine – kostenlose – Genehmigung ausstellen lassen und sich ...
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1871
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
178
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
145
-
E-Mobilität im Mehrparteienhaus: Die Förderung
125
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
78
-
Lohnt sich die Prüfung zum Zertifizierten Verwalter?
552
-
Verbot von Bleirohren: Letzte Frist läuft am 12. Januar ab
52
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
48
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
48
-
Lehren aus dem Berliner Stromausfall
39
-
Die Vermieterflüsterer
04.03.2026
-
Strategien für den Kulturwandel in Unternehmen
03.03.2026
-
Die richtige Heizungsstrategie: Fünf Entscheidungshilfen
03.03.2026
-
Lehren aus dem Berliner Stromausfall
02.03.2026
-
"Lippenbekenntnisse zum bezahlbaren Wohnen reichen nicht"
27.02.2026
-
E-Mobilität im Mehrparteienhaus: Die Förderung
25.02.2026
-
"Sanierung light" analog zum Gebäudetyp E?
16.02.20261
-
Wo Planung auf Prävention trifft
13.02.2026
-
Kriminalprävention: Gegen Ängste
09.02.2026
-
Siemax: immowelt hat uns viele verkaufswillige Eigentümer vermittelt
02.02.2026