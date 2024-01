KTF-Förderprogramme: Ausgabenstopp beendet

Die Förderprogramme des KTF sollen unter anderem die Nutzung von Wasserstoff in der Industrieproduktion vorantreiben.

Bild: DLR/Thomas Ernsting

Die Ausgabensperre für mehrere KTF-Förderprogramme ist wieder aufgehoben. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, können wieder Anträge gestellt und bereits vorliegende Anträge bewilligt werden. Die Sperre war Anfang Dezember nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Bundeshaushalt verhängt worden.

Die nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts gestoppten Förderprogramme des Bundeswirtschaftsministeriums laufen wieder an. Wie das Ministerium am Montag in Berlin mitteilte, können nun Programme aus insgesamt vierzehn Bereichen fortgeführt werden. Anträge können wieder gestellt werden. Über bereits vorliegende Anträge kann jetzt entschieden werden.

KTF-Förderprogramme im Überblick

Der Klima- und Transformationsfonds fördert unter anderem Programme zur Dekarbonisierung der Industrie, zur Steigerung der Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe sowie zum Ausbau der Wasserstoffnutzung.

Folgende Förderprogramme profitieren von der Aufhebung der Ausgabensperre:

Nationale Klimaschutzinitiative

Beratung Energieeffizienz

Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe

Programme und Maßnahmen der Energiewende in den Bereichen Erneuerbare Energien, Strom und Netze, Digitalisierung und Energieinfrastruktur

Aufbauprogramm Wärmepumpe

Serielle Sanierung

Transformation Wärmenetze

Zuschüsse für den Betrieb dekarbonisierter Wärmeinfrastrukturen

Wasserstoffeinsatz in der Industrieproduktion

Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie

DEU-FRA-Projekte IPCEI Wasserstoff

Wasserstoffstrategie Außenwirtschaft – Internationale Kooperation Wasserstoff

Dekarbonisierung der Industrie

Mikroelektronik für die Digitalisierung

Klimaneutrales Schiff

Industrielle Fertigung für mobile und stationäre Energiespeicher

Der Antrags- und Bewilligungsstopp war nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 erforderlich. Die Förderung des Heizungstauschs, die Hauseigentümer betrifft, war nicht ausgesetzt worden. Hier konnten ohne Unterbrechung Anträge gestellt und bewilligt werden.