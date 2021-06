Bild: sterneundplaneten Bekannte Akteurinnen und Akteure aus der New-Work-Szene schaffen einen Dialog mit der Politik. An der Online-Veranstaltung können Interessierte kostenfrei teilnehmen.

Welchen gesetzlichen Rahmen braucht die neue Arbeitswelt? Bereits im Herbst 2020 hatten einige New Worker zur Blogparade #NewWorkPolicies aufgerufen. Ihr Anliegen ist, über eine Ausrichtung in der Politik zu sprechen, die New-Work-Initiativen in Unternehmen unterstützen könnte. Nun kommen auf einer virtuellen Veranstaltung am 22. Juni 2021 Politikerinnen und Politiker mit der New-Work-Szene zusammen.