Mithilfe einer strategischen Personalplanung können Unternehmen ihre Workforce-Kapazitäten langfristig und zukunftssicher planen. Dabei ist es wichtig, externe Marktdaten und die eigene Belegschaft mit einzubeziehen – und sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten.

Der diesjährige Sommerurlaub verlief für viele wohl anders als geplant. Wer mit dem Flieger ins Ausland reisen wollte, wusste oftmals bis kurz vor dem Abflug nicht, ob das Flugzeug überhaupt in Richtung Reiseziel starten würde. Der Grund: Personalmangel. Viele Vakanzen konnten während der Hauptreisesaison im Tourismus nicht besetzt werden. So kam es zu zahlreichen Flugausfällen, weil Crew-Personal an Bord fehlte oder das Bodenpersonal am Flughafen unterbesetzt war. Reisekoffer blieben am Abfertigungsterminal; es kam zum Stillstand vor dem Security-Check.

Der Personalmangel ist aber nicht nur im Tourismus deutlich spürbar. Ein Blick auf die Gastronomie zeigt, dass auch hier Personalengpässe die Hauptsaison trüben. Der Umstand, dass Personal fehlt, sorgt für einen reduzierten Betrieb. Viele Restaurants, Cafés und Gaststätten können nur noch ein limitiertes Speise- und Getränkeangebot anbieten, verkürzen ihre Öffnungszeiten oder müssen ihre Lokale sogar ganz geschlossen halten. Warum?

Zahl...

