Dr. Wolf-Bertram von Bismarck (50) hat die Verantwortung für das Personalressort beim Personaldienstleister Job AG übernommen. Er gilt als Experte für HR-Strategie, Führung, Talentmanagement und Mitarbeiterengagement.

Das Ressort "Personal" wurde neu geschaffen. Vor seinem Eintritt in die JOB AG war von Bismarck unter anderem als Personalvorstand für Imtech Deutschland tätig sowie als Personaldirektor bei Fielmann AG und der Puma AG. Er studierte Arbeits- und Organisationspsychologie in Mannheim und Heidelberg, in England und den USA.

Mit der neu geschaffenen Position besteht der Vorstand des Personaldienstleisters nun aus drei Personen. Komplettiert wird das Führungsteam durch Stefan Polak-Elezaj, ebenfalls Mitgründer der Job AG und im Vorstand verantwortlich für den Bereich Finanzen.