Frauen wollen führen, aber unter anderen Vorzeichen

Obwohl Frauen ihren männlichen Kollegen in Bezug auf Kompetenz und Potenzial in nichts nach­stehen, sind Frauen in Führungs­positionen unter­repräsentiert. Warum ist das so? Wollen Frauen gar nicht führen? Eine Studie ging dieser Frage nach. Anhand von 50 qualitativen Interviews arbeiteten die Autoren heraus, welche Rahmen­bedingungen sich Frauen wünschen, um Führungs­verantwortung zu übernehmen.

Obwohl Frauen durchschnittlich einen gleichwertigen oder sogar einen höherwertigen Bildungsabschluss erreichen als Männer, sind sie in den Führungspositionen von deutschen Konzernen, in mittelständischen Unternehmen oder im öffentlichen Dienst deutlich unterrepräsentiert. Im Jahr 2020 waren laut Statista in Deutschland lediglich 28,4 Prozent aller Führungskräfte weiblich. In den Vorstandsetagen der Dax-Unternehmen waren lediglich 14,6 Prozent der Vorstände Frauen.

Auch wenn durch vermehrte Sichtbarkeit von Frauen in Wirtschaft und Politik der Eindruck vermittelt wird, dass Frauen aufgeholt hätten, so ist dies statistisch betrachtet nicht der Fall. Der Anteil von Frauen in den Führungsetagen stagniert seit Jahren auf einem niedrigen Niveau und das Verhältnis des Anteils von in Unternehmen beschäftigten Frauen ist in einem deutlich erkennbaren Ungleichgewicht zu dem Verhältnis des Anteils von Frauen in den Führungsetagen.

Wirtschaft und Politik beschäftigt in diesem Zusammenhang die Frag...

