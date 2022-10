Jedes Jahr werden rund 100 Vorstandsposten in den 160 Börsenunternehmen neu besetzt. Das Ranking der Allbright Stiftung gibt einen Überblick: Welche Unternehmen haben ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im Vorstand? Und welche stehen auf der "roten Liste" derjenigen, die keine einzige Frau auf der obersten Managementebene haben?

Erstmals haben drei große Dax-Unternehmen ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Vorstand, drei weitere sind von einem Frauenanteil von 40 Prozent nur wenig entfernt. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Allbright-Stiftung hervor, die jährlich die Frauenanteile der 160 börsennotierten Unternehmen in Deutschland analysiert.

Vorstandsposten in Dax-Unternehmen: 599 Männer, 99 Frauen

Allerdings sind von den 698 Vorstandsposten insgesamt 599 mit Männern und nur 99 mit Frauen besetzt. Und mehr als die Hälfte der 160 im Dax, MDax und SDax notierten Unternehmen hat noch immer keine einzige Frau auf der obersten Management-Ebene.

Der Frauenanteil dieser Unternehmen konnte insgesamt im vergangenen Jahr nur einen leichten Zuwachs um 0,8 Prozentpunkte verzeichnen, er lag am Stichtag (1. September 2022) bei 14,2 Prozent. Der Zuwachs geht allein auf die 40 großen Dax-Konzerne zurück: sie konnten den Frauenanteil im Top-Management um 2,8 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent erhöhen, der Frauenanteil unter den neu rekrutierten Dax-Vorstandsmitgliedern betrug 40 Prozent.

In MDax dagegen stagniert der Frauenanteil in den Vorständen bei 11,3 Prozent, im SDax bei 10,4 Prozent. Diesen Unternehmen ist es im vergangenen Jahr häufig nicht gelungen, ausscheidende Vorständinnen durch neue Frauen zu ersetzen.

Frauen im Vorstand: Deutschland steht im internationalen Vergleich schlecht da

Auch im internationalen Vergleich steht Deutschland schlecht da: Betrachtet man die Frauenanteile der jeweils 40 größten Börsenunternehmen, liegen weiterhin die USA deutlich vorn (31 Prozent Frauenanteil), gefolgt von Großbritannien (27,9 Prozent) und Schweden (26,5 Prozent). Mit einem Anteil von 20,2 Prozent hinkt Deutschland hinterher, schlechter steht aktuell nur Polen da (16,1 Prozent).

Vorstandsvorsitzende: Name Christian löst Thomas ab

Seit Jahrzehnten haben die Börsenunternehmen ihre Vorstände nach nahezu unverändertem Muster rekrutiert, sodass sich die Vorstandsmitglieder in Bezug auf Alter, Geschlecht, Herkunft und Ausbildung sehr ähnlich sind: überwiegend männliche westdeutsche Wirtschaftswissenschaftler Mitte fünfzig. Schon seit Jahren ist Thomas der häufigste Name in deutschen Vorständen. Mit steigender Hierarchiehöhe fallen objektivierende Auswahlmechanismen weg und die Rolle des Bauchgefühls nimmt zu. In der Folge umgeben sich CEOs bevorzugt mit etwas jüngeren Spiegelbildern ihrer selbst. Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Thomasse weiter gewachsen. An der Spitze dominiert jetzt allerdings Christian: Es gibt mehr Vorstandsvorsitzende, die Christian heißen (10), als weibliche Vorstandsvorsitzende (9).

Grüne Liste: Mindestens 40 Prozent Frauen

Neun der 160 börstennotierten Unternehmen haben mindestens 40 Prozent Frauen im Vorstand. So stark ist die "grüne Liste" noch nie gewachsen. Im Vorjahr waren es lediglich fünf Unternehmen. Erstmals sind mit Continental, Fresenius Medical Care und Siemens Healthineers auch drei Dax-Konzerne darunter, in MDax und SDax sind es Dermapharm, Hornbach, Pfeiffer Vacuum, Suse, TAG Immobilien und Takkt.

Gelbe Liste: Das Mittelfeld

70 Unternehmen haben mindestens eine Frau im Vorstand, aber keine 40 Prozent. Die gelbe Liste ist etwas kürzer als im Vorjahr (74), da sich einige Unternehmen für die Grüne Liste qualifiziert haben. Die Gelbe Liste wird angeführt von Deutsche Telekom, Beiersdorf und Mercedes Benz, die alle nur knapp die 40 Prozent verfehlen. Mit Metro und Hamborner Reit qualifizierten sich nach dem Stichtag des Allbright-Rankings (1. September) zwei weitere Unternehmen für den Wechsel von der Roten auf die Gelbe Liste, indem sie eine Frau in den Vorstand geholt haben.

Rote Liste: Keine Frau im Vorstand

81 von 160 Unternehmen sind noch immer ohne Frau im Vorstand. Zum ersten Mal seit 2016 ist die Rote Liste nicht kürzer geworden: Einige Unternehmen sind durch das Ausscheiden ihrer einzigen Vorständin auf der Liste gelandet: Bilfinger gehört ebenso dazu wie Munich Re oder Kion, die schon je zwei Frauen im Vorstand hatten. Auch Patrizia und Team Viewer haben ihre Vorständin verloren.

Doppelrot: Ohne Frau in Vorstand und Aufsichtsrat

Die "Doppelt Rote Liste" mit Unternehmen, die weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat eine einzige Frau haben, ist seit dem Vorjahr um drei Unternehmen geschrumpft. Hypoport, Rational und Wacker Neuson haben offenbar kein Interesse an jeglicher weiblicher Kompetenz in Vorstand oder Aufsichtsrat, sie werden seit 2016 kontinuierlich auf dieser Liste geführt. Auch beim SDax-Neuling Adesso, der Adler Group, Atoss Software, Varta und Zeal Networks gibt es gar keine Frauen in der Unternehmensführung (Adesso hat eine Aufsichtsratsvorsitzende angekündigt).

Das vollständige Ranking und den Bericht der Allbright-Stiftung gibt es hier zum Download.





