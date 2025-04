Podcast neues lernen: Podiumsdiskussion zum Thema Macht

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 48, aufgenommen auf der Messe Zukunft Personal Nord in Hamburg, dreht sich mit Gast Carsten C. Schermuly alles um Macht.

Moin aus Hamburg! Dieser Podcast ist ausnahmsweise nicht im Freiburger Studio, sondern auf der Zukunft Personal Nord am 27. März 2025 in Hamburg entstanden. Die neues-lernen-Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner sprachen dort mit Carsten C. Schermuly, Professor für Wirtschaftspsychologie an der SRH University of Applied Sciences.

Podcast neues lernen: Was heißt hier Macht?

Ist Macht per se negativ oder per se positiv? Weder noch. Ihre Wirkung hänge vielmehr vom Machtgefüge und der Intention der Machtausübung ab, erklärte Carsten C. Schermuly beim Podium auf der Zukunft Personal Nord. Sein Appell: Empowerment-orientierte Führung stärken und in Diagnostik bei der Auswahl von Führungskräften investieren. Auch Organigramme bringen uns seiner Meinung nach nicht mehr weiter - wir sollten lieber Machtlandkarten erstellen.

Was noch kommt: Podcast zu Female Leadership

Nicht nur die Berechnungen zum Weltfrauentag zeigen: Es ist weiterhin viel Luft nach oben. Noch immer sind weniger Frauen in Führungspositionen als möglich. In der nächsten Podcast-Folge sprechen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner darüber mit Miriam Sternitzky, Chief People Officer bei Westwing. Sie gibt Einblicke, welche Strukturen sie im Unternehmen aufbaut, um Frauen zu stärken - mit und ohne Führungsposition - und erklärt, was sie von Female Leadership hält.





