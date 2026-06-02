"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge spricht Fabian Kienbaum über seine Beratungspraxis – und darüber, was Führungskräfte brauchen, wenn eine Krise die nächste jagt.

Corona, Fachkräftemangel, Kriege, KI-Transformation: Selten haben sich so viele Herausforderungen gleichzeitig überlagert. Wie Führungskräfte in dieser Polykrise bestehen, erklärt Fabian Kienbaum, Senior Managing Partner bei Kienbaum. Er teilt Einblicke aus der Beratungspraxis und sagt, was Führungskräfte heute wirklich brauchen – von Adaptionsfähigkeit, Vision bis Weiterbildung.

Podcast neues lernen: Kompetenzen für Führungskräfte

Klar ist: Führungskräfte haben eine Schlüsselfunktion, brauchen aber auch Unterstützung, um die relevanten Kompetenzen auszubilden und die richtigen Teams zu formen. Und sie brauchen einen positiven Blick in der Welt der Polykrise.

Was noch kommt: Lernreise mit Diana Knodel

Digitalkompetenzen wie der richtige Umgang mit Künstlicher Intelligenz entscheiden heute über Chancen – in der Schule genauso wie im Beruf. Diana Knodel hat das erkannt. Mit App Camps und Fobizz hat sie die Weiterbildung für Lehrkräfte professionalisiert, damit Schülerinnen und Schüler die digitale Welt verstehen und mitgestalten können.





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