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Podcast Folge 81: Stimmen von der Learntec

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Haufe Online Redaktion
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neues lernen der Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Für diese Folge hat sich Redakteurin Kristina Enderle da Silva auf der Learntec in Karlsruhe umgehört. Der Fokus: Wie KI Lernen wirksamer macht. 

"Digital Learning meets AI" – das war das Motto der Learntec 2026 in der Messe Karlsruhe. Redakteurin Kristina Enderle da Silva war auf der Messe unterwegs und hat Stimmen gesammelt.

Podcast neues lernen: KI und digitales Lernen

Wie weit ist Künstliche Intelligenz in Lernprodukte bereits eingebunden? Wie arbeiten Mensch und KI in der Arbeitswelt zusammen? Wann macht KI Lernen wirksamer? Welche Rolle spielen Emotionen? Eine Menge Fragen, die zehn Expertinnen und Experten beantwortet haben – darunter Gudrun Porath (neues lernen), Tristan von Klot, (Pruefster), Alexander Freihaut (Bildungsinnovator), Jan Foelsing (New Learning Lab und eEight.io), Melanie Martinelli (Institute für Transfer Effectiveness), Sebastian Dust (360 Learning), Sebastian Gauter (Know How!), Jennifer Fritz (Concept & Story), Cornelia Hattula (Learnspiration Company), und Anja Schmitz (Hochschule Karlsruhe).


Den Nachbericht zur Learntec, die vom 5. bis 7. Mai in der Messe Karlsruhe stattfand, lesen Sie hier.

Was noch kommt: Podcast mit Fabian Kienbaum

In der nächsten Folge geht es um eine der zentralen Führungsfragen: Was muss Leadership in Zeiten der Transformation leisten? Darüber diskutieren die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Fabian Kienbaum, Senior Managing Partner bei Kienbaum.


Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Künstliche Intelligenz (KI)
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