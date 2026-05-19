Podcast Folge 81: Stimmen von der Learntec
"Digital Learning meets AI" – das war das Motto der Learntec 2026 in der Messe Karlsruhe. Redakteurin Kristina Enderle da Silva war auf der Messe unterwegs und hat Stimmen gesammelt.
Podcast neues lernen: KI und digitales Lernen
Wie weit ist Künstliche Intelligenz in Lernprodukte bereits eingebunden? Wie arbeiten Mensch und KI in der Arbeitswelt zusammen? Wann macht KI Lernen wirksamer? Welche Rolle spielen Emotionen? Eine Menge Fragen, die zehn Expertinnen und Experten beantwortet haben – darunter Gudrun Porath (neues lernen), Tristan von Klot, (Pruefster), Alexander Freihaut (Bildungsinnovator), Jan Foelsing (New Learning Lab und eEight.io), Melanie Martinelli (Institute für Transfer Effectiveness), Sebastian Dust (360 Learning), Sebastian Gauter (Know How!), Jennifer Fritz (Concept & Story), Cornelia Hattula (Learnspiration Company), und Anja Schmitz (Hochschule Karlsruhe).
Den Nachbericht zur Learntec, die vom 5. bis 7. Mai in der Messe Karlsruhe stattfand, lesen Sie hier.
Was noch kommt: Podcast mit Fabian Kienbaum
In der nächsten Folge geht es um eine der zentralen Führungsfragen: Was muss Leadership in Zeiten der Transformation leisten? Darüber diskutieren die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Fabian Kienbaum, Senior Managing Partner bei Kienbaum.
Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
42
-
Nicht jeder Change ist eine Transformation
28
-
Investitionen in Weiterbildung nehmen zu, aber verpuffen
26
-
MBAs zum Schnäppchenpreis
25
-
Die besten Business Schools für Master in Management
24
-
Business Schools aus Frankreich bleiben vorn
22
-
Skill Management heißt Fähigkeiten identifizieren, einsetzen und entwickeln
21
-
Microlearning: Beispiele, Nutzen und Kosten im Überblick
20
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
15
-
Kooperativer Führungsstil
14
-
Podcast Folge 81: Stimmen von der Learntec
19.05.2026
-
Gender AI Gap: Männer nutzen KI häufiger als Frauen
18.05.2026
-
Learntec 2026: Qualität schlägt Quantität
12.05.2026
-
Podcast Folge 80: L&D braucht eine Neuausrichtung
12.05.2026
-
Wie Tempo in der Führung Distanz erzeugt
11.05.2026
-
Die drei unsichtbaren Fallen der Selbstentwicklung
08.05.2026
-
Wie Führungskräfte ihre eigenen Kompetenzen stärken
08.05.2026
-
Vibe Learning: Wenn Lernen sich wie ein gutes Gespräch anfühlt
07.05.2026
-
Dual zum Mastertitel
07.05.2026
-
Wann sich ein MBA-Studium lohnt
07.05.2026