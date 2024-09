Podcast neues lernen: Weiterbildung für KI

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 34 erklären Stefanie Babka vom Unternehmen Merck und Prof. Martin Kersting von der Universität Gießen, wie sie Mitarbeitende im Umgang mit KI fit machen.

Dass der Vormarsch Künstlicher Intelligenz (KI) die Arbeitswelt transformiert, ist unbestritten. Darum gilt es jetzt, Mitarbeitende darin zu unterstützten, sich mit der neuen Technologie vertraut zu machen und sie sinnstiftend einzusetzen.

Wie wir Mitarbeitende im Umgang mit KI fit machen

Stefanie Babka, Global Head of Data Culture bei Merck, erklärt, wie sie Weiterbildung für KI bei Merck orchestrieren, welche Lernangebote es gibt - von individuellen Angeboten bis zu Learning Communities - und welches Verständnis von KI und Lernen sie antreibt. Martin Kersting, Professor für Psychologische Diagnostik an der Universität Gießen, liefert dafür den wissenschaftlichen Rahmen. Er erklärt, wie die Annahme neuer Technologien funktioniert und welche Rolle Motivation und Sinnhaftigkeit dabei spielen.





Was noch kommt: Podcast zur Leistungskultur

Ingo Hamm, Professor für Wirtschaftspsychologie, wird in der kommenden Folge mit den Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner diskutieren, ob uns die Lust an Leistung fehlt - und wenn ja, woran es liegt und was wir dagegen tun können.





Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io.