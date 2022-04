Die sowieso boomende Dienstradbranche hat durch Corona­pandemie und Klimadebatte einen zusätzlichen Booster bekommen. Mittlerweile bietet schon jeder dritte Betrieb in Deutschland seinen Beschäftigten ein Leasing-Rad an. Entsprechend gestiegen ist auch die Zahl der Anbieter, die auf das Dienstrad aufspringen.

Dienstwagen war gestern: Heute werben immer mehr Unternehmen mit einem geleasten Dienstfahrrad um die Gunst ihrer Beschäftigten oder locken mit diesem Angebot potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf dem umkämpften Fachkräftemarkt an. "Das Dienstrad gehört mittlerweile zu den beliebtesten Benefits", sagt Dennis Langlets, Teamleiter Vertrieb beim Dienstradanbieter "Lease a Bike": "Viele Kunden kommen proaktiv auf uns zu." Selbst Unternehmen aus der Automobilbranche setzen mittlerweile für ihre Beschäftigten aufs Fahrrad als Fortbewegungsmittel, damit diese umweltfreundlich zur Arbeit kommen können. Zu den Kunden von "Lease a Bike" gehört zum Beispiel die Autohausgruppe Wiest Group. "Für Unternehmen wird ein grünes Image immer wichtiger", so Langlets: "Doch fast noch bedeutender ist das Thema Umwelt für die Angestellten – sie möchten bei einem Unternehmen beschäftigt sein, das in eine grüne Mobilität oder in Nachhaltigkeitsprojekte investiert."

Als die Firma Jobrad – der Pionier i...

