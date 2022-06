Eine Inflationsrate von knapp acht Prozent?! Natürlich sind da Forderungen von Gewerkschaften und Beschäftigten nicht weit, beim Gehalt entsprechend draufzulegen. Doch es droht eine Lohn-Preis-Spirale. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, alle Handlungsoptionen auszuloten.

Die Inflation ist das prägende Thema der laufenden Tarifrunden. 8,2 Prozent mehr Lohn fordert etwa die IG-Metall in der Stahlindustrie, wo die Tarifverhandlungen am 13. Mai begonnen haben. Derartige Forderungen sind verständlich. Schließlich geht es um eine geringere Kaufkraft im gesamten Warenkorb und massiv sinkende Reallöhne. Unternehmen werden sich dieser Wirklichkeit stellen und kräftig in die Kasse greifen müssen. Die Frage ist nur: Wie viel Lohnerhöhung ist gut und angemessen?

Beschäftigten fehlt es an finanzieller Bildung

Fest steht: Die Gleichung "Inflation ist gleich Lohnerhöhung" ist riskant – auch für die Beschäftigten. Die Gefahr: eine Lohn-Preis-Spirale. Denn nicht nur für die Angestellten steigen die Preise. Auch die Produktionskosten der Unternehmen schnellen in die Höhe, sodass sie zu Produktivitätssteigerungen gezwungen sind. Wenn dies nicht möglich ist, wälzen sie die Kosten auf die Kunden ab. Alles wird noch teurer. Die nächsten Lohnforderungen sind nicht weit und die Spirale dreht sich.

Hinzu kommt: Eine Inflation von 0 Prozent erscheint selbst in "normalen" Zeiten aus der Perspektive der Gesamtwirtschaft nicht unbedingt wünschenswert. Das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) ist eine jährliche Inflationsrate von 2 Prozent. So entsteht ein Anreiz für Verbraucherinnen und Verbraucher, Anschaffungen und Investitionen zu tätigen – und zwar zeitnah. Denn schließlich könnten die Preise künftig weiter steigen.

Die Logik einer auf kontinuierliches Wachstum getrimmten Wirtschaft mögen viele Menschen zweifelhaft finden – vor allem in Zeiten, in denen immer mehr Unternehmen Nachhaltigkeit und Klimaschutz propagieren. Aber es ist sowieso nicht zu erwarten, dass die Arbeitnehmerseite auf Lohnerhöhungen in voller Inflationshöhe verzichten wird. Nun rächt sich, dass es an finanzieller Bildung mangelt. Unternehmen interessieren sich meist herzlich wenig dafür, Beschäftigten ihre Geldflüsse transparent zu machen und zu erklären, wie derartige Mechanismen funktionieren. Das fällt ihnen nun auf die Füße. Und sicher ist: Kommt es im Laufe des Jahres zu massiven Tariferhöhungen, werden auch die Betriebe nachziehen, die nicht tarifgebunden sind.

Inflation: Firmen müssen agieren statt reagieren

Doch welche Handlungsoptionen gibt es in dieser Gemengelage überhaupt? Es ist von Vorteil, wenn Firmen von sich aus proaktiv das Thema Inflation angehen. Vielen ist klar, dass sie den Inflationsausgleich nicht mit den regulären, jährlichen Gehaltsanpassungen vermischen sollten. Denn wenn im Extremfall alle Beschäftigten einen prozentualen Lohnaufschlag erhalten, sind die Relationen der verschiedenen Gehaltsgruppen schnell nicht mehr gewahrt. Neben einem Fairness-Problem waren aufwändig erstellte Funktionsbewertungen und Grading-Prozesse dann für die Katz. Hier ist also klare Kommunikation gefragt, welcher Anteil von Lohnerhöhungen sich auf die Inflation und welche auf andere Aspekte der persönlichen Weiterentwicklung beziehen. Das können Unternehmen unterstreichen, indem sie den Inflationszuschlag und die normalen Gehaltsrunde zeitlich bewusst voneinander trennen.

An der Stelle hört die Einigkeit allerdings schon auf. Die führenden deutschen Wirtschafsinstitute etwa feilen lieber an ihrem Profil. Während Marcel Fratscher vom DIW die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale für überzogen und ordentliche Lohnerhöhungen auch in dieser Krise für möglich und nötig hält, fordert der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Michael Hüther, Beschäftigte müssten Einkommensverluste akzeptieren.

Lohnforderungen an Produktivität knüpfen?

Das IW hat einige Tipps parat, zunächst für die Gewerkschaften: Deren Lohnforderungen sollten sich an der Produktivität orientieren und nicht daran, wie sich die Preise entwickeln. Doch gut möglich, dass auch die Produktivität aufgrund von Lieferengpässen und Energiekrise weiter sinkt. Lobend hebt das Institut der Deutschen Wirtschaft da den Tarifabschluss der Gewerkschaft IG BCE und des Arbeitgeberverband BAVC von April hervor. Die "Brückenlösung" sieht eine Einmalzahlung von 1.400 Euro für die rund 580.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie vor. Im Oktober wollen die Tarifparteien dann weiterverhandeln – in der Hoffnung, dass sich bis dahin die Krisensituation angesichts des Ukraine-Krieges entspannt. Was heißt das für Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind? Abwarten und Tee trinken? Das ist nicht immer eine gute Wahl.

Was jetzt zählt: Kommunikation und Plus für untere Lohngruppen

Viele Firmen arbeiten sowieso seit einiger Zeit an "alternativen" Vergütungsbestandteilen wie flexiblen Arbeitszeiten oder Hybrid Work. Nun bekommen auch Vergütungsinstrumente wie die Betriebliche Altersvorsorge oder Mitarbeitendenbeteiligung wieder Aufwind. Doch Vergütung ist ein Kommunikationsthema und hier liegt meist der Hund begraben: Mitarbeitende wissen gar nicht, was Unternehmen alles anbieten und was das wert ist. Sie sehen vor allem die Summe auf ihrem Lohnzettel.

Fest steht aber auch: Kommunikation hat Grenzen. Gerade bei den unteren Lohngruppen nützen Transparenz und sonstige Erklärungslyrik nichts. Hier besteht akuter Handlungsbedarf. Menschen mit niedrigem Einkommen leiden besonders unter dem Preisanstieg. Wer Mindestlohn bezieht, erhielt zwar Anfang des Jahres eine Erhöhung auf 9,82 die Stunde. Zum Juli folgt die Anhebung auf 10,45 Euro, im Oktober die nächste auf 12 Euro. Was Anfang des Jahres noch passabel erschien, erweist sich nun als Existenzfrage. Wer am unteren Ende der Lohnkette steht, kauft sowieso die günstigen Produkte – da gibt es keinen Puffer.

Erste Unternehmen reagieren, zum Beispiel Aldi: Der Discounter hat den Mindestlohn für seine Beschäftigten ab Juni von 12,50 auf 14 Euro erhöht. Konkurrent Lidl zog kurz darauf nach. Sollte das Schule machen? Ja, meinen wir. Denn neben einer drohenden Lohn-Preis-Spirale besteht auch die Gefahr, dass gerade die niedrigen Gehälter zu wenig steigen. Das öffnet die Gehaltsschere weiter und kann gerade in politisch Krisenzeiten zum Pulverfass werden.

Lohnverhandlungen: Von New Pay lernen

Überhaupt gibt es eine Praxis bei Lohnverhandlungen, die selten in Frage steht: die prozentuale Anhebung des Gehalts über alle Lohngruppen. Das heißt, die Angestellten, die sowieso schon viel haben, bekommen letztlich noch mehr, während die Gering-Verdienenden weiter abgehängt werden.

Wie das anders laufen könnte, zeigen einige Unternehmen der "New-Pay-Szene": Das Unternehmen Neuland - Büro für Informatik, das Online-Shops für große Unternehmen baut, hat sich in der letzten Gehaltsrunde beispielsweise entschieden, eine Inflationspauschale zu zahlen. Alle Beschäftigten erhalten die gleiche Summe on top, egal wie hoch ihr Grundgehalt ist. Ähnlich agiert die pressedienst-fahrrad GmbH, jedoch gestaffelt: Das untere Einkommensdrittel bekommt sechs Prozent, die Mitte fünf Prozent und das einkommensstärkste Drittel vier Prozent Gehaltsplus. Das könnte Vorbild für Tarifverhandlungen sein. Ordentliche Lohnerhöhungen sind gut, wenn sie die bekommen, die sie am nötigsten brauchen.





Das könnte Sie auch interessieren:

New Pay ist für alle Unternehmen relevant

Gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro

Fair Pay rückt stärker in den Fokus