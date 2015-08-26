Arbeitgeberleistungen

So bleibt der Kindergartenzuschuss steuerfrei

Einen Arbeitgeberzuschuss für die Kindertagesstätte betrachten Mitarbeitende als besonders attraktiven Benefit. Damit jedoch beide Seiten – Arbeitnehmer wie Arbeitgeber – von diesem steuerlichen Vorteil profitieren können, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.

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Haufe Online Redaktion
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Frau mit Kiind
Bild: D3sign/GettyImages Arbeitgeber können Zuschüsse zur Kinderbetreuung steuer- und sozialversicherungsfrei gewähren – jedoch nur zusätzlich zum Gehalt und für nicht schulpflichtige Kinder.

Kindergartenzuschüsse an Mitarbeitende sind steuerfrei (§ 3 Nr. 33 EStG). Voraussetzung ist, dass es sich um Leistungen handelt, die zusätzlich zu dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Eine Entgeltumwandlung ist also ausgeschlossen (vgl. § 8 Abs. 4 EStG).

Steuerfreier Kindergartenzuschuss: welche Einrichtungen gefördert werden

Gleichgültig ist, ob die Unterbringung und Betreuung in betrieblichen oder außerbetrieblichen Kindergärten erfolgen. Barzuschüsse sind ebenso begünstigt wie der Betriebskindergarten. Vergleichbare Einrichtungen sind etwa Schulkindergärten, Kindertagesstätten, Kinder­krippen, Tages- oder Wochenmütter sowie Ganztagspflegestellen. Die Einrichtung muss gleichzeitig zur Unterbringung und Betreuung von Kindern geeignet sein - die Betreuung allein genügt nicht. Die Unterbringung beinhaltet auch Unterkunft und Verpflegung.

Welche Leistungen nicht gefördert werden

Soweit Arbeitgeberleistungen auch den Unterricht eines Kindes ermöglichen, sind sie hingegen nicht steuerfrei. Das gleiche gilt für Leistungen, die nicht unmittelbar der Betreuung eines Kindes dienen, zum Beispiel die Beförderung zwischen Wohnung und Kindergarten (R 3.33 Abs. 2 LStR).

Kindergartenzuschuss nur für nicht schulpflichtige Kinder steuerfrei

Steuerfreie Arbeitgeberleistungen sind nur möglich, sofern die Kinder nicht schulpflichtig sind. Von nicht schulpflichtigen Kindern kann ausgegangen werden, solange sie noch nicht eingeschult sind (R 3.33 Abs. 3 LStR). Damit können in den Ländern mit "späten Sommerferien" auch in den Monaten August und gegebenenfalls September (bis zum Tag der Einschulung) die Kindergartenzuschüsse ohne Weiteres steuerfrei ausgezahlt werden.

Kindergartenzuschuss: Arbeitgeber und Mitarbeiter haben Aufzeichnungs- und Nachweispflichten

Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin muss dem Arbeitgeber die Zahlungen an den Kindergarten mindestens in Höhe des Zuschusses nachweisen. Der Arbeitgeber muss den Originalbeleg zusammen mit den übrigen Lohnunterlagen aufbewahren. In Betracht kommt dafür der jährliche Bescheid über die Kindergartenbeiträge.

Kindergartenzuschuss ist betragsmäßig nicht begrenzt

Steuerfreie Kindergartenzuschüsse unterliegen aktuell keinen Höchstbeträgen. Zu beachten ist aber: Es können höchstens die tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin lohnsteuerfrei gezahlt werden. Überzahlungen sind steuerpflichtig.

Kindergartenzuschuss in der Sozialversicherung beitragsfrei

Sofern die Voraussetzungen vorliegen, dass der Zuschuss zum Kindergarten durch den Arbeitgeber lohnsteuerfrei ist, ist dieser auch nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt zuzurechnen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 SvEV).

 

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Schlagworte zum Thema:  Kindergartenzuschuss , Steuerfreiheit , Kinderbetreuung , Mitarbeiterbenefits
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10 Kommentare
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N

Nebojsa Zupljanin

10.10.2024 12:22 Uhr

Hallo Haufe-Team, ist der Kindergartenzuschuss (ist steuer-/sv-frei) voll Pfändbar?

S

Sören Krämer

01.08.2024 13:14 Uhr

Guten Tag, der Arbeitgeber meiner Frau gewährt den Kindergartenzuschuss, allerdings nicht zusätlich, sondern nur vom Bruttolohn gekürzt udn steuerfrei wieder drauf gezahlt. Jedoch sagt der Arbeitgeber meiner Frau es da sie nach der Elternzeit wieder gekommen sei und auf 16 Stunden verkürzt hätte, hätten sie eine Gehaltsunwandlung vorgenommen. Also bei Gehaltserhöhung ist es ja problemlos möglich, wie sieht es in dem von mir geschilderten Fall aus?

K

Klicker

25.08.2022 15:00 Uhr

Sehr geehrtes Haufe-Team, darf/ kann man die KiTa-Gebühren weiterhin in der Steuererklärung geltend machen, auch wenn der AG dem MA den Betrag steuerfrei bezahlt?

M

Moritz Haigermoser

17.06.2021 10:46 Uhr

Liebes Haufe-Team,

durch Corona haben sich bei mir die Beiträge in manchen Monaten verringert und durch Prämien in anderen Monaten erhöht. Am Ende sind die Gesamtkosten geringfügig höher als berechnet und vom Arbeitgeber gezahlt. Nun verlangt mein Arbeitgeber für die Monate in denen die Kosten niedriger waren das Geld zurück und in den Monaten, in denen die Beiträge dann höher waren, soll ich die Differenz zahlen. Angeblich muss er das aus steuerrechtlichen Gründen machen. Stimmt das?

Danke schon mal im Voraus

G

Gabriela Frank

14.09.2020 16:54 Uhr

Hallo liebes Haufe-Team,

gilt die Nachweispflicht für alle Bundesländer in Deutschland gleich oder gibt es hier jeweilige Abweichungen?

Liebe Grüße
Gabriela F.

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