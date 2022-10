Mitarbeitermotivation geht durch den Magen

In der Mittagspause können Mitarbeitende persönliche Verbindungen schaffen. Das steigert das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und somit auch die Unternehmensbindung.

Bild: Pexels In der Mittagspause können Mitarbeitende persönliche Verbindungen schaffen. Das steigert das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und somit auch die Unternehmensbindung.

Die besten Ideen entstehen beim Plaudern an der Kaffeemaschine, denn eine ungezwungene Atmosphäre schafft Freiraum für Kreativität. Darum lohnt es sich für Arbeitgeber, in Wege für einen informellen Austausch zu investieren. Dazu gehört selbstverständlich die Verpflegung. Mit Essenszuschüssen fördern Unternehmen nicht nur die Motivation, sondern auch die Produktivität der Mitarbeitenden nachhaltig.

Motivierte Mitarbeitende erbringen bessere Leistungen, sind effizienter und haben eine größere Loyalität ihrem Unternehmen gegenüber. Deswegen ist es unerlässlich, in die Motivation der Arbeitnehmenden zu investieren und diese als festen Bestandteil der Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung zu fördern. Mitarbeitermotivation bedeutet, das Verhalten der Mitarbeitenden im Unternehmen positiv zu beeinflussen, sodass sie langfristig ihr Verhalten zum Wohle der Arbeit ausrichten.

Motivierte Mitarbeitende gehen gerne zur Arbeit, empfinden die täglichen Aufgaben als spannend und geben auf allen Ebenen ihr Bestes. Eine hohe Motivation führt sowohl bei Individuen als auch bei kompletten Teams zu einem aktiven Mindset, was sich dann in einer hohen Effizienz und Produktivität widerspiegelt. Ein motiviertes Team kann gemeinsam auch komplexe Aufgaben meistern. Außerdem ist Motivation ansteckend: Je mehr Mitarbeitende sich im Unternehmen wohlfühlen und gute Arbeit leisten, desto stärker etabliert sich ein allgemein effizientes Arbeitsklima.

Aber wie gelingt es Unternehmen, die Mitarbeitenden nachhaltig zu motivieren? Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, gute Zusammenarbeit im Team und eine aufrichtige Wertschätzung der Arbeitsleistung tragen zur Mitarbeitermotivation bei. Beliebt sind auch Benefits, also Zusatzleistungen und Angebote des Arbeitgebers für die Mitarbeitenden.

Essenszuschuss: Wertschätzung in der Mittagspause

Ein sehr beliebter Mitarbeiterbenefit ist ein Zuschuss zu den Verpflegungskosten - denn Wertschätzung geht durch den Magen. Hierbei bezuschusst oder übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für ein Essen während der Arbeitszeit. Der sogenannte Essenszuschuss bringt viele Vorteile mit sich, denn die gemeinsame Mittagspause mit den Kollegen stärkt den Teamspirit und wenn der Arbeitgeber die Kosten fürs Mittagessen übernimmt, kommt das bei den Mitarbeitenden besonders gut an. Auch eine gesunde Ernährung kann damit gezielt gefördert werden.

Mehr Energie durch gesunde Ernährung

Nahrung ist der Kraftstoff für unseren Körper und gibt uns Energie, sowohl für körperliche als auch geistige Arbeit. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung am Arbeitsplatz hat deshalb großen Einfluss darauf, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und gute Leistungen erbringen.

Unser Gehirn arbeitet nur dann konzentriert und effektiv, wenn es die richtigen Nährstoffe zugeführt bekommt. Hunger und ungesundes Essen sind daher kontraproduktiv. Manche Menschen neigen dazu, in stressigen Situationen auf Mahlzeiten zu verzichten, was die Leistungsfähigkeit weiter senkt. Andere hingegen essen in Stresssituationen viel und vor allem ungesunde, fettige oder zuckerhaltige Nahrung. Auch das wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Mit ausreichend gesundem Essen auf der Arbeit können Leistungstiefs und unproduktive Phasen jedoch vorgebeugt werden.

Ein gesundes Mittagessen während der Arbeitszeit soll sowohl gut schmecken als auch energiereich sein. So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Tag über gute Leistungen erzielen und fühlen sich nicht schlapp. Gesunde Lebensmittel, die Energie liefern, sind zum Beispiel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Kohlenhydrate wie Kartoffeln oder Reis, Proteine aus Milchprodukten, Hülsenfrüchten oder Nüssen und Fleisch in Maßen. Auf fettige und frittierte Lebensmittel, Produkte aus Weißmehl sowie zuckerhaltige Lebensmittel und Fertiggerichte sollte hingegen lieber verzichtet werden.

Auch kleine Snacks für zwischendurch können den Mitarbeitenden dabei helfen, konzentriert zu bleiben, besonders an stressigen Tagen. Hier eignen sich zum Beispiel Nüsse, Trockenfrüchte, Obst oder Gemüse. Solche Snacks können Sie ohne Probleme im Büro lagern und in Pausenräumen zur Verfügung stellen.

Aktive Mittagspause statt Desktop-Dining

Für eine volle Leistungsbereitschaft ist nicht nur eine gesunde Ernährung wichtig, auch ausreichende Pausen sind essentiell. Denn Körper und Geist brauchen Zeit, um sich erholen zu können und neue Kraft zu schöpfen. Die Pause wegzulassen, um die Arbeitszeit zu verkürzen, funktioniert nicht auf Dauer. Besser ist es bewusst Pausen einzulegen, um dann im Anschluss produktiv sowie konzentriert zu arbeiten und pünktlich Feierabend machen zu können.

Im Idealfall verbringen die Mitarbeitenden ihre Pause an der frischen Luft und bewegen sich auch etwas. Vor allem in klassischen Bürojobs leiden Arbeitnehmende unter Bewegungsmangel und kämpfen nach dem Mittagessen mit dem Nachmittagstief. Das lässt sich jedoch mit ein paar einfachen Tricks vermeiden. Die Mittagspause sollte man nicht am Schreibtisch verbringen, also möglichst kein sogenanntes Desktop-Dining vor dem Rechner, sondern besser ein kleiner Spaziergang und eine gesunde Mahlzeit. Unternehmen können zum Beispiel durch kleine Grünanlagen oder eine Terrasse Möglichkeiten für Bewegung schaffen. Auch regelmäßiges Lüften und eine angenehme Temperatur in den Räumlichkeiten tragen zu einer produktiven Arbeitsatmosphäre bei.

Arbeitsausfälle reduzieren und Leistungsfähigkeit steigern

Eine ungesunde Ernährung kann auf Dauer zu körperlichen Problemen und Krankheiten führen. Auch regelmäßig auf Mahlzeiten zu verzichten, beispielsweise weil man unter Stress steht, kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Langfristig kann eine ungesunde Ernährung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Problemen, Diabetes und Ähnlichem führen. Deshalb ist es für Arbeitgeber empfehlenswert, die eigenen Mitarbeitenden bei einer gesunden Ernährung am Arbeitsplatz zu unterstützen, zum Beipiel mit einer guten Kantine vor Ort oder einem finanziellen Zuschuss zum Mittagessen. So können Überlastung sowie stressbedingte Krankheitsausfälle stark reduziert und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit gesteigert werden.

Gemeinsame Mittagspausen für mehr Zusammenhalt im Team

Ganz egal, ob bei einem gemeinsamen Essen in der Betriebskantine, einem Besuch beim Mittagsttisch des Lieblingsitalieners oder dem gemeinsamen Verzehr von mitgebrachtem Essen in den Pausenräumen, die mit den Kollegen und Kolleginnen verbrachte Zeit fördert den Zusammenhalt im Team. Denn in der Mittagspause können sich Mitarbeitende auch mal außerhalb des Arbeitsumfeldes kennenlernen, über private Dinge sprechen und persönliche Verbindungen schaffen. Dadurch wird das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und somit auch die Unternehmensbindung der Arbeitnehmer gesteigert. In stressigen Situationen oder bei Problemen ist es von großem Vorteil, wenn die einzelnen Teammitglieder sich gut kennen, einander vertrauen und zusammenhalten, um die beste Lösung für alle zu finden.

Essenszuschuss als attraktives Gehaltsextra

Insgesamt bringt ein Zuschuss zum Mittagessen der eigenen Mitarbeitenden also viele Vorteile mit sich. Besonders jetzt in Zeiten von Inflation und steigenden Lebensmittelpreisen freuen sich Arbeitnehmende über eine finanzielle Unterstützung. Ein tägliches Gehaltsextra wie der Essenszuschuss ist für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin außerdem unmittelbar spürbar und führt zu einer positiven Wahrnehmung des Arbeitgebers. Auch nach außen hin wird ein Unternehmen, welches Benefits anbietet, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen (Employer Branding). Das wiederum ist ausschlaggebend, um im Recruiting erfolgreich zu sein und Fachkräfte gewinnen zu können.