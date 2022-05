DSAG-Personaltage: Orientierung für SAP-Anwender

Bild: Pixabay Die Cloud-Strategie von SAP ist eines von verschiedenen Themen, das die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe auf den Personaltagen diskutieren möchte. Eingeladen sind sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder.

Am 21. und 22. Juni 2022 finden in Berlin erstmals die Personaltage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) in Kooperation mit der International Association for SAP Partners (IA4SP) statt. Gemeinsam mit rund 450 erwarteten Teilnehmenden wollen die Veranstalter die Herausforderungen im Personalwesen mit Fokus auf SAP-Anwendungen diskutieren.