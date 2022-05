Von hybrider Führung zu radikal-neuen Arbeitsformen auf der Blockchain, von der Revolution in der Employee Experience bis zur Neuerfindung der HR-Funktion in der Krise: Die Work Awesome Konferenz hat die Zukunft der Arbeit fest im Blick. Am 2. Juni findet die Konferenz erstmals wieder in Präsenz statt - mit journalistischem Anspruch, einem spannenden Line-Up und dem Personalmagazin als Medienpartner.

Die Pandemie hat den Wandel der Arbeitswelt rasant beschleunigt. Jetzt gilt es, die Zukunft der Arbeit neu zu vermessen und die post-pandemische Ära in der eigenen Organisation zu gestalten: Welche Probleme, aber auch Chancen sind sichtbar geworden? Welche produktiven Veränderungen gilt es zu bewahren, welche unproduktiven wieder einzustellen? Was sind die relevanten Trends, Opportunitäten, aber auch schon wieder neuen Probleme, die man dafür in den Blick nehmen muss?

Top-Speaker bringen Praxis auf die Konferenz-Bühne

Antworten soll die Work Awesome Konferenz 2022 in Berlin liefern. Mit dabei sind in diesem Jahr Praktikerinnen und Praktiker wie Gunnar Kilian, Personal-Vorstand bei Volkswagen, und Georgie Smallwood, Chief Product Officer bei Tier Mobility, zukunftsdenkende Politikerinnen und Politiker wie Lilian Tschan, Staatssekretärin im Arbeitsministerium, visionäre Vordenkerinnen und Vordenker wie Michael Trautmann, Autor von "On The Way To New Work", und Katja Kraus, Ex-Nationaltorhüterin und Managing Partner bei Jung von Matt/Sports, inspirierende Gründerinnen und Gründer wie Yannis Niebelschuetz von Coach Hub und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Prof. Dr. Isabell Welpe, Lehrstuhl für Strategie und Organisation an der TU München.

Work Awesome 2022: Begrenzte Teilnehmerzahl für mehr Austausch und Gemütlichkeit

Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte, CXOs und Talente. Der Rahmen wird wieder eher an ein Kulturfestival erinnern als an eine Konferenz, versprechen die Veranstalter. Deshalb habe man sich in diesem Jahr für eine deutlich kleinere Teilnehmerzahl entschieden. Die Locations, die Villa und Kirche St. Elisabeth in Berlin, werden allerdings beibehalten. Zusätzlich zum Speaker-Programm gibt es Livemusik und Performances. Ergänzt wird die Vor-Ort-Veranstaltung durch einen Livestream sowie digitale Webcasts und Workshops.

Alle Infos zur Konferenz und zur Anmeldung erhalten Sie unter www.workawesome.de.