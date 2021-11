Professor Dr. Klaus Hock ist tot

Professor Dr. Klaus Hock ist am 29. Oktober 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben. Der Rechtsanwalt und ehemalige Hochschulprofessor war ein bekannter und vielgefragter Experte im Arbeitsrecht und Tarifrecht des öffentlichen Dienstes. Der Haufe Gruppe war er als Mitbegründer und Mitherausgeber des TVöD Office sowie als Referent und Autor eng verbunden. Ein Nachruf.

Professor Dr. Klaus Hock war nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg im Breisgau als Richter tätig. Von 1990 bis 2015 war er Professor für Zivil- und Arbeitsrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Zudem arbeitete er als Rechtsanwalt in der WSW-Kanzlei in Offenburg.

Seit den 1990er Jahren war Klaus Hock der Haufe Gruppe eng verbunden. Zunächst war er Referent der Haufe Akademie für den Bereich des Arbeitsrechts und des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes. Im Jahr 1994 begründete er zusammen mit Prof. Dr. Dieter Bremecker das BAT-Lexikon, ein Loseblattwerk für die Personalarbeit im öffentlichen Dienst. Infolge der Ablösung des BAT durch den TVöD und den TV-L wurde aus dem BAT-Lexikon im Jahr 2005 das TVöD Lexikon, das bald darauf durch eine eigene TV-L-Version ergänzt wurde. Bis zuletzt ist Klaus Hock als Mitherausgeber treibende Kraft und als Autor ein wichtiger Kommentator des TVöD und des TV-L geblieben.

Eine besondere Herzensangelegenheit von Klaus Hock war es, das komplexe und nicht immer leicht zu durchschauende Tarifrecht für die Praktiker im Personalwesen der Kommunen, der Länder und des Bundes so zu erklären und aufzubereiten, dass eine rechtssichere Umsetzung im Arbeitsalltag gelingen kann. Dabei kamen ihm seine jahrzehntelange Erfahrung in der Lehre und seine Referententätigkeit ebenso zugute wie seine Berufserfahrung als Anwalt und seine wissenschaftliche Hochschultätigkeit. Klaus Hock war ein brillanter Jurist mit scharfem Verstand, der gleichzeitig einen wachen Blick für die wesentlichen Probleme und einen ausgeprägten Sinn für pragmatische Lösungen hatte.

Besonders geschätzt haben wir aber den Menschen Klaus Hock mit seinen vielseitigen Interessen, seiner Begeisterung für das Arbeits- und Tarifrecht, seinem Engagement und Pflichtbewusstsein, seinem tiefgründigen Humor und seiner freundlichen und aufmerksamen Art. Sehr gerne erinnern wir uns an die gemeinsamen Abende mit angeregten Diskussionen und interessanten Gesprächen.

Wir trauern um eine herausragende Persönlichkeit. Prof. Dr. Klaus Hock wird uns sehr fehlen.