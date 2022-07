Gesetzliche Krankenversicherung: Die aktuelle Finanzentwicklung der GKV im 1. Quartal 2022

Die gesetzlichen Krankenkassen haben in den ersten drei Monaten 2022 ein nahezu ausgeglichenes Finanzergebnis erzielt. Hierzu hat wesentlich der in diesem Jahr einmalig ergänzende Bundeszuschuss von 14 Mrd. Euro beigetragen. Die Finanzreserven der Krankenkassen betrugen zum Quartalsende 9,9 Mrd. Euro bzw. 0,4 Monatsausgaben und entsprachen damit dem Zweifachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve in Höhe von 0,2 Monatsausgaben. Weiter