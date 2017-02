Kein "legalize it" - aber Licht am Ende des Tunnels für viele Schmerzpatienten. Bald soll es für sie Cannabis in der Apotheke auf Rezept geben. Nach einer jahrelangen Diskussion brachte das Bundeskabinett am 4.5.2016 einen Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministers auf den Weg.Weiter