13.10.2016 | News Betriebliches Gesundheitsmanagement

Licht und Schatten beim Präventionsgesetz

Bild: Haufe Online Redaktion

Das Präventionsgesetz soll die Gesundheitsförderung auch in Unternehmen stärken. Doch bei dessen Vorstellung durch Unterabteilungsleiterin Maria Becker, Bundesministerium für Gesundheit (BMG), beim MCC Kongress BGM in Düsseldorf wurde die Wirkung in der Praxis kritisch hinterfragt.mehr