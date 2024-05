Gewaltprävention am Arbeitsplatz: Empfehlungen für Arbeitgeber

Bild: Pixabay Gewalt hat viele Facetten: Neben körperlichen Angriffen kann es am Arbeitsplatz auch zu verbalen Attaken kommen.

Das Thema Gewalt am Arbeitsplatz verliert nicht an Bedeutung. Von verbalen Attacken bis hin zu körperlichen Übergriffen können Beschäftigte in verschiedenen Berufsfeldern betroffen sein, sei es im Rettungsdienst, im Einzelhandel, in Bildungseinrichtungen oder in Verwaltungen. Arbeitgeber sollten angemessene Maßnahmen ergreifen, um Gewaltvorfällen vorzubeugen und ihre Mitarbeiter zu schützen.