Warum Nachhaltigkeit immer wichtiger für die Unternehmensstrategie wird

Die diesjährige Auflage der Jahreskonferenz Strategie & Transformation am 25.5.2023 in Stuttgart stand unter dem Motto "Sustainable Transformation: People, Planet – Profit?". Die Referierenden, u. a. von ESB Business School Reutlingen, Phoenix Contact Group, dem ISSB, Kärcher, UBS und Horváth beschrieben praxisnah und anschaulich, wie diese drei Komponenten miteinander interagieren und wie diese in Einklang gebracht werden können.

Die Moderatoren Dr. Oliver Greiner und Dr. Nikolai Brosch führten die über 100 Konferenzteilnehmer durch ein spannendes und kurzweiliges Programm, bei dem hochkarätige Referenten aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Regulatorik den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Strategie beleuchteten und viele praxisrelevante Impulse gaben. Dazu gab es neben den Vorträgen für die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in Networking-Sessions und interaktiven Roundtables gegenseitig auszutauschen und zu vernetzen. Über die Highlights der Veranstaltung berichten wir in einer neuen Serie.

Nachhaltigkeit als Chance für Unternehmenswachstum

Für die anwesenden Konferenzteilnehmer war schon vor Konferenzbeginn klar, dass die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten für Unternehmen immer mehr zum Hygienefaktor wird und nicht rein regulatorisch getrieben sein sollte. Spannend wurde es dann allerdings direkt bei der Begrüßung, als das Moderatorenduo Dr. Greiner/ Dr. Brosch anhand mehrerer alltäglichen Beispiele verdeutlichte, welch unterschiedliche Auffassungen und Herangehensweisen verschiedene Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit haben, welcher Handlungsbedarf aktuell besteht und welche Auswirkungen Nachhaltigkeitsanforderungen auf die strategische Arbeit haben (können). Unterstützt wurden sie dabei von den Referierenden, welche praxisnah schilderten, wie die drei Komponenten People, Planet und Profit miteinander interagieren und wie diese in Einklang gebracht werden können.

Warum Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie gehört

Prof. Dr. Florian Kapmeier, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Strategie an der ESB Business School Reutlingen, eröffnete die Vortragsreihe, in dem er eindrucksvoll anhand des Klimasimulationsmodells En-Roads zeigte, warum die Gesellschaft aufhören muss, über den planetaren Grenzen zu leben und welche einzelnen Maßnahmen welchen Einfluss auf die Erreichung der 2°C-Zielvereinbarung haben.

Industrie im Wandel – nachhaltig erfolgreich auf dem Weg in die All Electric Society

Im zweiten Vortrag befasste sich Frank Stührenberg, CEO der Phoenix Contact Group, mit der Kernfrage, wie Unternehmen einen größtmöglichen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können. Er sieht den Purpose eines Unternehmens als zentrales Differenzierungsmerkmal und veranschaulichte anhand verschiedener Beispiele der Phoenix Contact Group, wie Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte zum langfristigen Erfolg und Wachstums des Unternehmens beigetragen haben.

Globale Nachhaltigkeitsstandards – brauchen wir das?

Im dritten Vortrag gab Jenny Bofinger-Schuster, Boardmitglied in 2021 gegründeten International Sustainability Standards Board (ISSB), eine Einführung in die Welt der Nachhaltigkeits-Regulatorik. Gemeinsam mit ihrem ISSB-Gremium entwickelt sie zukünftige, weltweit geltende Nachhaltigkeitsstandards und erklärte den bisherigen Fortschritt sowie die Ziele des ISSB.

Von der Nachhaltigkeitsstrategie zu einer nachhaltigen Strategie

Svenja Stöveken, Leiterin der Business Unit Strategy bei Horváth, verdeutlichte in ihrem Vortrag, dass Unternehmen sich mehr denn je mit dem Thema Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmensstrategie befassen müssen. Gleichzeitig hebte sie auch hervor, dass der geltende Handlungsbedarf als Booster genutzt werden kann, um im Unternehmen Innovationen anzustoßen, das bestehende Geschäftsmodell anzupassen oder zu erweitern und um Synergieeffekte hin zu einem nachhaltigen Wachstum zu nutzen.

Renew to sustain: Eine saubere Welt als Strategie

In seinem Vortrag gab Stefan Patzke, CFO bei der Alfred Kärcher SE & Co. KG, den Konferenzteilnehmenden einen Einblick in die Entstehung, Anwendung und Wirkung des 2021 entstandenen Unternehmenspurpose "Renew to sustain. Together we make a powerful impact towards a clean world" für Kärcher. Er appellierte, dass zum Wohle der kommenden Generationen gehandelt werden müsse und Unternehmen dieser so wichtigen Verantwortung gerecht werden müssen.

Nachhaltigkeit aus Kapitalmarktsicht: Die Perspektive der Investoren

Abgerundet wurde die Vortragsreihe von Dr. Karsten Güttler, Head ESG Investment Specialists bei UBS Asset Management, der aus Sicht des Kapitalmarktes über Investitionen in nachhaltige Unternehmen referierte und verdeutlichte, welche Rolle Transparenz sowie Nachhaltigkeitreportings für die Kapitalmärkte spielen.