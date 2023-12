Deutscher Corporate Governance Kodex: Deutscher Corporate Governance Kodex 2022 in Kraft getreten

Der neue Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) 2022 ist am 28.6.2022 in Kraft getreten. Im Vergleich zur Fassung von 2020 wurde insbesondere das FISG eingearbeitet und die Ausrichtung von Unternehmensführung und –überwachung in Richtung Nachhaltigkeit gestärkt. Weiter