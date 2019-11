Wann Tortendiagramme in Berichten zum Einsatz kommen

Tortendiagramme kommen häufig zum Einsatz, wenn der Anteil einzelner Kategorien bzw. Segmente an einer Gesamtheit dargestellt werden soll (= Strukturvergleich). Tortendiagramme haben damit ein ähnliches Einsatzgebiet wie Balkendiagramme.

Tortendiagramme kommen häufig zum Einsatz, wenn der Anteil einzelner Kategorien bzw. Segmente an einer Gesamtheit dargestellt werden soll (= Strukturvergleich). Tortendiagramme haben damit ein ähnliches Einsatzgebiet wie Balkendiagramme.

Tortendiagramme sind umstritten

Trotz einiger Nachteile müssen Tortendiagramme nicht dogmatisch abgelehnt werden. Aufgrund der weiten Verbreitung in vielen Lebensbereichen sind sie sehr intuitiv lesbar. Voraussetzung für einen optimalen Einsatz ist, dass die Summe der Anteile 100 % ergibt und dass keine negativen Werte enthalten sind.





Tipp: Überlegen Sie sich den Einsatz von Tortendiagrammen gut. In der Regel sind Balkendiagramme besser geeignet, weil sie die Darstellung einer größeren Anzahl an Segmenten ermöglichen, einfacher beschriftet werden können, die Sortierreihenfolge unmittelbar ersichtlich ist und der Vergleich der Segmentgrößen leichter fällt.

Zusätzlich ist auf eine moderate Anzahl an Segmenten zu achten (ideal sind vier bis sechs Segmente bzw. Tortenstücke). Sind mehr Segmente vorhanden, kann man diese auch über ein Segment «Rest» oder «Sonstige» darstellen, um damit die Lesbarkeit aufrecht zu erhalten. Bei nur zwei Segmenten ist die Notwendigkeit eines Diagrammeinsatzes generell zu hinterfragen. Schließlich kann sich der Berichtsempfänger einen Anteil von z. B. 60 % auch ohne Diagramm vorstellen.

Ringdiagramme können eine Alternative zum Tortendiagramm sein

Eine Alternative zum Tortendiagramm ist das Ringdiagramm. Das Ringdiagramm hat den Vorteil, dass in der freien Fläche in der Mitte ein Wert angedruckt werden kann (z. B. der in den umliegenden Segmenten aufgeteilte Gesamtwert). Ein Nachteil des Ringdiagramms ist jedoch, dass den Berichtslesern die Abschätzung der Größenverhältnisse und damit der Vergleich der einzelnen Segmente noch schwerer fällt.

Lesen Sie auch:

Gestapelte Säulendiagramme in der Bilanz

Berichte mit Säulendiagrammen visualisieren und gestalten

Balkendiagramme in Berichten einsetzen

Berichte mit Liniendiagrammen visualisieren

Internationaler Controller Verein