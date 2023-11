Das Wissenschaftliche Institut der Bilanzbuchhalter und Controller (WIB) hat Prof. Dr. Ronald Gleich zum WIB-Ehrenpreisträger 2024 gewählt. Dabei wurde insbesondere seine Forschung zum Einsatz von Performance Measurement in Nachhaltigkeitscontrolling gewürdigt.

Anerkennung für herausragende Arbeiten und Veröffentlichungen in Rechnungswesen und Controlling

Das WIB verleiht den Ehrenpreis für herausragende Arbeiten und Veröffentlichungen in den Fachgebieten Rechnungswesen und Controlling. In der Begründung hat die WIB-Jury insbesondere die Forschung Ronald Gleichs zur Anwendung des Performance Measurements im Rahmen des Nachhaltigkeits-Controllings hervorgehoben. Ronald Gleich, Professor für Management Practice & Control und Leiter des Centre for Performance Management & Controlling an der Frankfurt School, präge aktuelle Entwicklungen im Controlling mit, arbeite sie in die bestehende Controllingkonzeptionen ein und stelle Querverbindungen zwischen den Controlling-Teilthemen her.

Nachhaltigkeitscontrolling war schon 2012 sein Thema

Prof. Dr. Gleich war schon im Jahr 2012 Mitherausgeber einer der ersten Publikationen zum Nachhaltigkeitscontrolling. Mit dem Team der Ideenwerkstatt des Internationalen Controller-Vereins (ICV) hat er das Thema wieder aufgegriffen und hierzu 2023 ein aktuelles Buch* zusammengestellt und bei Haufe veröffentlicht. Dieses soll Controllerinnen und Controllern dabei helfen, den Transformationsprozess zum nachhaltigen Controlling voranzutreiben.

Ein wichtige Rolle im Nachhaltigkeitscontrolling spielt auch das Performance Measurement. Konzepte wie eine nachhaltigkeitsorientierte Balanced Scorecard helfen bspw. bei der effektiven Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und sind ein wichtiges Element der strategischen Steuerung auch im Nachhaltigkeitskontext.

Eine aktuelle Studie von Prof. Dr. Gleich zu aktuellen Herausforderungen des Performance Measurements (unlängst veröffentlicht in den Zeitschriften "Controlling & Management Review" sowie "Controlling") zeigt, dass auch die Performance Measurement-Community die Notwendigkeit sieht, Nachhaltigkeitsaspekte in die bekannten Konzepte besser zu integrieren.

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Performance Measurement spielt eine wichtige Rolle im Nachhaltigkeitscontrolling. Zudem ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Weiterentwicklungsaspekt im Performance Measurement." (Prof. Dr. Ronald Gleich)

Die offizielle Verleihung des Ehrenpreises soll im Rahmen des Bundeskongresses 2024 des Bundesverbands der Bilanzbuchhalter und Controller (BVBC) vorgenommen werden, der vom 25.4. bis 27.4.2024 in Bremen geplant ist. Das WIB ist Teil des BVBC, einem Verband für Rechnungswesen und Controlling mit über 5.000 Mitgliedern. Er ist neben dem Internationalen Controller Verein (ICV) der führende Verband für Accounting/Controlling im deutschsprachigen Raum.





* Die Veröffentlichung: Controlling & Nachhaltigkeit: Die Rolle des Controllings im Transformationsprozess zur nachhaltigen Unternehmenssteuerung Mit der Kombination von Grundlagenwissen, Umsetzungsempfehlungen und Praxisbeispielen ist dieser ICV-Leitfaden eine vollständige Basis für Controller, die als Treiber und Gestalter der Nachhaltigkeitstransformation ihrer Organisation agieren wollen. 144 Seiten, 39,80 EUR, ISBN: 978-3-648-16970-4 Weitere Informationen