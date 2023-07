Vom Einzelhändler zu einem datengetriebenen Unternehmen

Welche Vision verfolgt ein Unternehmen, wie Fressnapf, auf dem Weg ins digitale Zeitalter? In dem Vortrag "Transformation of a classical Retailer to a data driven Ecosystem" beschreibt Pascal Janus, wie sich Fressnapf zum datengetriebenen Unternehmen weiterentwickelt.

In seinem Vortrag beschrieb Pascal Janus, Vice President Center for Data & Analytics Insights, Fressnapf Holding SE, wie ein klassischer Einzelhändler zu einem datengetriebenen Unternehmen wird, das sich auf ein zentrales Ökosystem um das Tier herum konzentriert. Die Entwicklung in Richtung dieser Vision gestaltete sich als herausfordernd, insbesondere in Bereichen wie Kultur und Strategie. Jedoch ergeben sich daraus auch Mehrwerte und eine signifikante Verbesserung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Weg in das digitale Zeitalter

Das Unternehmen wurde im Jahr 1990 gegründet und hat im Laufe der Zeit ein starkes Wachstum erfahren. Seit 2013 wurde das Marktmodell angepasst, sodass das Unternehmen nicht nur den klassischen Einzelhandel, sondern auch weitere Vertriebskanäle wie den Online-Handel innerhalb eines Onlineshops anbietet.

Bis 2025 plant das Unternehmen zudem, ein vollständiges Ökosystem für Tiere zu entwickeln, um den bestmöglichen Service sowohl für das Tier als auch für den Menschen zu bieten. Innerhalb der Unternehmensentwicklung hatte insbesondere die Corona-Pandemie großen Einfluss auf das Geschäft von Fressnapf. Durch die steigenden Zahlen an Haustieren stieg auch die Nachfrage nach Services und Produkten rund um das Tier und somit die Notwendigkeit zur datengetriebenen Steuerung mithilfe des Bereichs von Pascal Janus.

Zentrale Steuerung mit Data Platform

Die stetige Entwicklung des Unternehmens, um als klassischer Einzelhändler wettbewerbsfähig zu bleiben, gestaltete sich jedoch nicht als einfacher Weg aufgrund des ständigen Fortschritts im Bereich der Digitalisierung durch neue Technologien, steigende Konkurrenz durch Service Provider und der neuen Entwicklung von Anwendungsfällen. Um sich auf dem Markt stärker zu positionieren, sollen über eine zentrale Steuerung via einer Data Platform Kundenbeziehungen entlang des Tierlebenzyklus und Entscheidungen innerhalb potenziell aller Services und Kernprozesse optimiert werden.

Serviceportfolio erweitern

Zusätzlich nutzt das Unternehmen die Erweiterung seines Serviceportfolios, um weitere Informationen über das Verhalten der Tiere oder das Kaufverhalten der Besitzer zu erhalten. Dies soll es Fressnapf mithilfe des Center for Data & Analytics Insights ermöglichen, den Service für deren Kunden zu verbessern, relevanter zu gestalten und zudem ein Ökosystem um das Tier zu bauen, das sich auch in deren Vision widerspiegelt: "Happier Pets, Happier People."

Bewältigung von Herausforderungen als Katalysator

Bei der Verwirklichung einer Vision ergeben sich nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen bei Fressnapf war die interne Struktur des Unternehmens. Um die Transformation vom traditionellen Einzelhändler zum datengetriebenen Unternehmen vollziehen zu können, mussten auch interne Denkweisen angepasst werden. Fressnapf möchte sich von einem klassischen Händler zum Umsorger rund um das Tier mit datengetriebenen und technologiebefähigten Kernprozessen entwickeln, bei der Entscheidungen - vor allem rund um die Mensch-Tier-Beziehung - in Echtzeit gesteuert werden können.

Das Wissen im Unternehmen bezüglich Daten sollte erhöht werden. Daher wurden Schritte unternommen, um die Rollen der Mitarbeiter stärker auf Daten auszurichten. Es wurden dezentrale Rollen wie der "Data Architect", "Data Steward" oder "Data Owner" eingeführt, um nicht nur das Wissen im Unternehmen bezüglich Daten zu erhöhen, sondern auch klare Verantwortlichkeiten bei der Gewährleistung von Datenqualität und -sicherheit zu definieren. Diese Verantwortlichkeiten, gepaart mit einer strategischen Ausrichtung auf datengetriebene Entscheidungsprozesse, unterstützen den Kunden-Fokus des Unternehmens und die bereichsübergreifende Zielverfolgung.

Ausrollen einer Datenstrategie erfordert mehr Change-Management als Daten-Know-how

Es hat sich schnell gezeigt, dass eine Transformation auf fachlicher und datengetriebener Ebene einem Change-Management-Prozess im Unternehmen entspricht. Faktoren wie die Unternehmenskultur, das Wissen und die strategische Ausrichtung müssen durch geeignetes Change-Management umgesetzt werden. Basierend auf seinen Erfahrungen versucht Fressnapf daher, das Ausrollen einer Datenstrategie in den ganzheitlichen Transformationsprozess zu integrieren, um ein umfassendes Change-Management zu ermöglichen.

Neben den internen Meinungen und Entscheidungen wollte das Unternehmen auch externe Einsichten erhalten. Daher tauschte sich Fressnapf mit anderen Unternehmen aus, um Erfahrungen in Bezug auf ihre Transformation und das Ausrollen einer Datenstrategie zu sammeln.

Zentrale Barrieren, mit denen jedes Unternehmen zu kämpfen hat, sind dabei Daten zur richtigen Zeit im richtigen Format und adäquater Qualität bereitzustellen. Die Überwindung dieser Barrieren wird in Kombination mit dem Thema Data Literacy als einer der größten Hebel für die Befähigung der Business Units gesehen. Die Zusammenarbeit zwischen IT-lastigen Bereichen und Fachbereichen sollte verstärkt werden, um ein reibungsloses Ausrollen zu ermöglichen. Neben dem Zugang zu Daten sollte die Nutzung und Verarbeitung durch einfache Tools und Prozesse für alle Bereiche ermöglicht werden, um ein gemeinsames Datenverständnis und eine "Data Culture" zu fördern.

Zielbild von Fressnapf: “Become a Data Driven Company”

Die Vernetzung des Ausrollens der Datenstrategie mit der allgemeinen Unternehmenstransformation führt zu diesem gemeinschaftlichen Ziel. Dabei sollen die verschiedenen Kompetenzfelder in den Bereichen Analytics, Transformation, Consulting und Daten richtig kombiniert werden, um die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung neuer Produkte bis zur Lieferung an Kunden zu optimieren. Diese Nutzung von Kompetenzen soll innerhalb einer Plattform abgebildet werden.

In klassischen Handelsunternehmen laufen viele Aktivitäten in der Entscheidungsfindung noch sehr manuell ab. Vor allem auf der Prozess- und Kunden-Seite kann diese stark automatisiert werden, um Inputs von Kunden zu erhalten, diese direkt zu verarbeiten und zukünftige Entscheidungen in Echtzeit treffen zu können.

Neben diesem sehr datengetriebenen Zielbild ist auch Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Hierbei geht es jedoch nicht nur um die Produkte, die nachhaltiger werden sollen, sondern auch um interne Prozesse und Datenverarbeitungen, die nachhaltiger gestaltet werden sollen.

Fazit: Stetige Weiterentwicklung ist erforderlich

Zusammenfassend hat Fressnapf erkannt, dass eine stetige Weiterentwicklung notwendig ist, um sich als Einzelhändler auf dem Markt zu etablieren. Insbesondere das Anbieten digitaler Services durch neue Produkte oder die Nutzung von Daten spielt eine große Rolle. Diese Kombination aus Services, Daten und kontinuierlicher Weiterentwicklung spiegelt sich in Fressnapfs Zielbild wider. Es wurde auch erkannt, dass eine solche Transformation nicht nur technologiegetrieben sein sollte, sondern dass der Fokus auch auf dem Change-Management liegen muss, um die Kultur des Unternehmens hin zu einer "Data Driven Company" zu entwickeln.





