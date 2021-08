Der HR-Bereich muss sich verändern, um den Anforde­rungen der Wertschöpfung und den schnellen Entwicklungen am Markt gerecht zu werden. Strukturell heißt das, näher ans Business heranzurücken. Kulturell bedeutet das, sich auch in HR mit agilen Werten und Prinzipien auseinanderzusetzen – eine Veränderung nicht nur für die Rolle von HR im Unternehmen, sondern für jeden Mitarbeitenden im Bereich, wie die Erfahrungen der Datev zeigen.

Die Datev eG, IT-Dienstleister und einer der größten Anbieter für Business-Software für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständischen Mandanten in Deutschland, blickt inzwischen auf eine 55-jährige Geschichte zurück. Verschiedenste Technologiewechsel und technische Veränderungen hat die Genossenschaft mit Sitz in Nürnberg auf diesem Weg bereits gemeistert. Wie in vielen anderen Unternehmen war die Arbeit dabei lange traditionell hierarchisch organisiert. Einer Welt, in der alles miteinander verbunden ist und die sich im stetem und insbesondere schnellem Wandel befindet, ist solch eine Organisationsstruktur aber nicht länger gewachsen. Vor drei Jahren hat das Unternehmen mit dem Großprojekt "Fit für die Zukunft" daher damit begonnen, diese Strukturen von Grund auf zu ändern. Die Datev verfolgt mit der Transformation das Ziel, die Arbeit wertschöpfungszentriert auszurichten und flexiblere Strukturen zu schaffen, die sich schneller an sich veränd...