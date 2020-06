Gebündeltes Fachwissen für das ganze Unternehmen

Die Experten in der Wasseraufbereitungstechnik mit über 70 Jahren Know-how – entwickeln, produzieren und vertreiben Standard- und kundenspezifische Lösungen mit hoher Zuverlässigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit.

Die innovative Membrantechnologie von Herco wird weltweit erfolgreich eingesetzt, um exzellentes Wasser für nahezu jede Anwendung in Industrie und Medizin zu liefern. Dieser Qualitätsanspruch spiegelt sich auch in den internen Prozessen des Unternehmens wider. Deshalb setzen Personalleiterin Silke Höfer und ihre Kollegin aus der Finance-Abteilung auf die Komplettlösung Haufe Business Office als Fachdatenbank für die Bereiche Personal, Finance und Steuern.

Der HR-Bereich wird immer komplexer

Es fallen Aufgaben aus dem kompletten Themenspektrum der Personalarbeit an, von der Abrechnung der Löhne bis zur Zeugniserstellung. Deshalb muss man sich laut Silke Höfer auf gute Nachschlagewerke, wie das Haufe Business Office, verlassen können. Schließlich könne niemand alles wissen.

Gleichzeitig ist es in einer interessanten Branche, in der eine Verbindung aus Wasser und Technik entsteht, wichtig, die „richtigen“ Menschen als Mitarbeiter zu gewinnen, sie für Herco zu begeistern und dadurch zu motivieren, das Unternehmen weiter voranzubringen.

Seit 15 Jahren Haufe Business Office im Einsatz

Die Lizenz durfte sie von ihrem ehemaligen Unternehmen im laufenden Lizenzjahr übertragen. Herco verwendet das Haufe Business Office nun bereits seit über 15 Jahren erfolgreich. Neben Silke Höfer nutzt auch die Bilanzbuchhalterin des Unternehmens das Haufe Business Office häufig.

In beiden Abteilungen kommt das Produkt sowohl bei der Suche nach detaillierten Informationen als auch zum kurzen Gegencheck von Sachlagen mehrmals wöchentlich zum Einsatz.

Besonders vorteilhaft am Haufe Business Office findet Frau Höfer die Kombination aus den Fachgebieten Personal, Finance und Steuern:

„So versichern wir uns zum Beispiel der korrekten Steuerbehandlung laut BMF, egal ob im Finance-Bereich hinsichtlich der Umsatzsteuer bei Dreiecksgeschäften und internationaler Rechnungsstellung oder im HR-Bereich bezüglich der korrekten Versteuerung der Zuwendungen an die Mitarbeiter. Sowohl Berechnungstools als auch Arbeitshilfen und Gesetzestexte nutzen wir ständig, um bei den Betriebsprüfungen des Finanzamtes gut zu bestehen. Die Anforderungen sind mittlerweile so umfangreich geworden, dass ein Nachschlagewerk wichtig ist, das kurze und klare Antworten gibt. So können wir effizient im Tagesgeschäft bleiben.“

„Rechtssicher, effizient und stets aktuell“

Da der Zugriff auf das Produkt auch über das Internet möglich ist, können alle Informationen auch aus dem Homeoffice oder bei Tätigkeiten außer Haus abgerufen werden. Auch Mitarbeiter in Elternzeit können auf diese Weise auf dem Laufenden bleiben. Alles in allem hat die moderne Fachdatenbank gepaart mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis bei Herco komplett überzeugt.