Bild: Institut für Management und Controlling, WHU Otto-Beisheim-School of Management

Bei der Entwicklung ihrer digitalen Agenda setzte die Altana AG auf ein kleines Kernteam und externe Berater. Das Ergebnis dieses Agenda Setting – die Finance Roadmap – wird nun abgearbeitet. Dabei sind IT-Aspekte nur ein Thema unter vielen. Neben Statistik und Mathematik sind im Controlling weiterhin Erfahrungswissen und Intuition gefordert.

Die ersten Schritte zur Transformation in Richtung Digitalisierung

Im Rahmen der Formulierung der digitalen Agenda wurde ein strukturierter Prozess entwickelt, welcher in fünf Schritte unterteilt ist.

die Vorbereitungsphase, die Identifikation der Use Cases, die Priorisierung und Validierung der Use Cases, die Entwicklung der digitalen Roadmap und die anschließende Implementierung.

Laut Stefan Genten, Vorstandsmitglied der Altana AG, liegt eine besondere Gewichtung auf der zweiten Phase. In dieser wurden Use Cases identifiziert und die Kernthemen herausgearbeitet.

Die dezentrale IT-Landschaft der Altana AG stellt eine besondere Herausforderung dar: Stefan Genten betonte, dass die Einführung harmonisierter Datenstrukturen und Systemlandschaften sowie neu zu entwickelnde Fähigkeiten höchste Priorität hätten. Insbesondere die Kultur und die neu zu entwickelnden digitalen Fähigkeiten seien immens wichtig für das Gelingen von digitalen Projekten.

Digitale Transformation ist kein IT-Thema

Für Genten ist die digitale Transformation kein IT-Thema, sondern ein Wissensthema, durch das neue Geschäftschancen erschlossen werden können. Daher wählte Altana für die Ansiedlung der digitalen Transformation ein sogenanntes Hybrid-System, das die Vorzüge des Center-of-Excellence-Modells mit der reinen Einbettung von digitalen Projekten in die einzelnen Abteilungen verbindet. Die organisatorische Zusammenführung führt zu einer entsprechenden Transparenz. Alle nennenswerten Projekte können durch ein gemeinsames Projektmanagement-Tool gleichermaßen geplant und priorisiert werden.

Keep Changing Agenda fokussiert fünf Kernthemen der Digitalisierung

In der Keep Changing Agenda wurden fünf Kernthemen der Digitalisierung definiert.

Beschleunigen des Wachstums, Differenzierung durch Innovation und Nachhaltigkeit, Ausrichtung des Unternehmens auf Wertschöpfung, Weiterentwicklung auf eine höhere Ebene und Mobilisierung der Mitarbeiter.

Hierbei erklärte Stefan Genten, dass es sich nicht um einzelnen Projekte, sondern ein Programm handle, dass sich über mehrere Jahre erstreckt. Dieses Programm wurde als Finance-Roadmap mit entsprechenden Meilensteinen ausgearbeitet. Die zentralen Blöcke der Agenda beinhalten

Steuerung und Steuerungsorientierung,

Target-Operating-Modell,

die benötigte digitale Infrastruktur sowie

Personen und die Finanz-Community.

Zudem lag ein besonderes Augenmerk auf dem Thema Customer Interface. Laut Genten sei im B2B-Geschäft Kommunikation auf hoher Fachebene relevant. Real-Time-Daten mit hätte einen großen Einfluss auf viele finanziell hoch relevanten Probleme, wie z.B. Forderungen und Außenstände.

Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Controlling

Chancen entstehen unter anderem durch die Schaffung von Kapazitäten und Ressourcen im Controlling-Bereich. Dies geschieht z.B. durch Self-Service. Trotzdem betont Genten, dass bei Altana auch im Rahmen der Digitalisierung nicht auf Intuition und Erfahrungswissen bei der Bewertung von Daten verzichtet wird. Daneben gewinnen aber auch Kenntnisse und Fähigkeiten in Mathematik, Statistik und IT für den Controller an Bedeutung.

Wie Stefan Genten erklärte, entstehe durch die digitale Anreicherung von Produkten ein Mehrwert, für welchen ein höherer Preis vom Kunden gezahlt werden müsse. Bei Altana wird Digitalisierung als Investition verstanden, die sich in Zukunft für das Unternehmen auszahlen wird. Konkret baut Altana derzeit vor allem digitale Modelle auf, die an die Modelle von Lieferanten anknüpfen. Dabei handelt es sich um eine Vielzahl kleinerer Projekte im Produktions- und Vertriebsumfeld.

Für Stefan Genten sind die neuen Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung im Bereich Controlling ergeben, eine gute Ergänzung zu den bereits vorhandenen Tools. Ihr Mehrwert entfaltet sich nach seinem Verständnis vor allem an der Schnittstelle zum Kunden. Die Steuerungsfunktion des Controllings sieht er aber nach wie vor als menschlichen Prozess, der im Dialog entsteht. Dieser könne nicht automatisch gesteuert werden. Daher wird, so Gentens Fazit, ein Teil der Funktion des Controllers auch in Zeiten der Digitalisierung erhalten bleiben. Ob dieser in Zukunft auch noch „Controller“ heißen wird, ist indes eine andere Frage.

Das Unternehmen

Das Chemieunternehmen Altana AG ist eine strategische Management-Holding mit vier heterogenen Divisionen, die eigenständig im Markt auftreten. Als B2B-Unternehmen mit 2,2 Mrd. Euro Umsatz und 6.000 Mitarbeitern stehen der Altana AG die Vorzüge eines großen Unternehmens in Bezug auf finanzielle- und personelle Ressourcen zur Verfügung. Gleichzeitig sieht sich die Altana AG kulturell als Mittelständler und möchte Unternehmertum ebenso wie schnelle und agile Handlungen fördern.