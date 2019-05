Viele Controller wollen ihre Rolle als Business Partner des operativen Geschäfts stärker wahrnehmen. Oft lässt der hohe Aufwand für das „Datenmanagement“ dafür jedoch nur wenig Zeit. Die Controller von QIAGEN haben dieses Problem mit einer digitalen Reporting-Plattform beseitigt.

Viele Controller wollen ihre Rolle als Business Partner des operativen Geschäfts stärker wahrnehmen. Oft lässt der hohe Aufwand für das „Datenmanagement“ dafür jedoch nur wenig Zeit. Die Controller von QIAGEN haben dieses Problem mit einer digitalen Reporting-Plattform beseitigt.

Digitalisierung: Neue Chancen für die Controlling-Rolle

Die stärkere Fokussierung des Controllers auf seine Rolle als Business Partner des operativen Geschäfts ist seit Jahren das Ziel vieler Controllingbereiche. Häufig scheitert dieses Vorhaben aber an der fehlenden Zeit, die meistens in ressourcenintensiven Tätigkeiten, wie zum Beispiel der Berichtserstellung, „verloren“ geht. Wie diese Herausforderung bei der QIAGEN GmbH erfolgreich gelöst wurde, berichten Joachim Esser (Head of Global Controlling) und Daniel Grünebaum (Head of Reporting & Analytics).

Wie das Controlling bei QIAGEN im Zielbild eine wichtige Rolle für Wachstum und Profitabilität spielt

Die Digitalisierung gibt dem Controlling von QIAGEN die einmalige Chance, die notwendige Transparenzlandschaft zu schaffen und dadurch das Business (Partner) Controlling noch stärker auf die interaktive Managementrolle zu fokussieren. Diesem Ziel folgt auch die Vision für das Controlling von Qiagen: „We provide commercial guidance for the development of QIAGEN“. Umgesetzt wird diese Vision durch den Ausbau der Business-Partner-Rolle, die das Management bei der wachstums- und profitabilitätsorientierten Entscheidungsfindung berät und unterstützt. Dabei werden die Aufmerksamkeit des Managements auf wichtige geschäftliche Fragen gelenkt, potenzielle Verbesserungsfelder identifiziert sowie (Gegen-) Maßnahmen vorgeschlagen und verfolgt.

Digitale Daten- und Berichtslandschaft als Enabler des Business Partnerings

Die Stärkung der Business Partner kann nur dann erreicht werden, wenn dem Controlling und den internen Kunden Informationen bzw. Berichte konsistent, integriert und zeitnah bereitgestellt werden können. Zu diesem Zweck hat das Business Reporting & Analytics Team von QIAGEN eine digitale Daten- und Reporting-Plattform auf Basis einer akzeptierten „Single Source of Truth“ (Qualität, Vollständigkeit, Aktualität) geschaffen. Diese neue, digitale Plattform erfüllt für das Controlling von QIAGEN folgende, wichtige Anforderungen:

Transparenz über qualitative und quantitative sowie langfristige und operative Ziele

über qualitative und quantitative sowie langfristige und operative Ziele Agilität durch ein System, das sich schnell an veränderte Prioritäten anpassen kann

durch ein System, das sich schnell an veränderte Prioritäten anpassen kann Kollaboration zur Stärkung der Interaktion zwischen den verschiedenen Managementebenen durch Nutzung eines Systems

zur Stärkung der Interaktion zwischen den verschiedenen Managementebenen durch Nutzung eines Systems Center of Truth durch die Schaffung einer attraktiven, systemgestützten, standardisierten Transparenzlandschaft für alle Bereiche

„How-to“: die erfolgreiche Umsetzung des Zielbildes

Der Auswahlprozess für die neue Daten- und Reportingplattform basierte auf einem „Proof of Concept“, in dem die Dashboards prototypisch umgesetzt wurden. Neben der inhaltlichen Anforderungserfüllung lag der Fokus bei der finalen Toolauswahl auf der Anwenderfreundlichkeit und der Tool Performance. In dem neuen Dashboard-Tool sind nun alle wesentlichen Daten und Reports der QIAGEN integriert, wie z.B.

Balanced Scorecards,

Projektstatusreports und

Umsatzreports.

Das bisherige PowerPoint basierte Reporting wurde damit erfolgreich abgelöst. Das neue und digitale System transferiert die Datenflut in relevante, managementorientierte Informationen und Berichte, die überall und jederzeit für die Anwender verfügbar sind.

Mehr Effizienz und eine bessere Unternehmenssteuerung

Das neue System ist deutlich effizienter und reduziert die ressourcenintensiven Tätigkeiten für die Berichtserstellung auf ein Minimum. So wird u.a. der 50-seitige Standard-Managementbericht in dem Tool abgebildet und dort automatisch erstellt.

Darüber hinaus trägt das Tool zu einer deutlichen Verbesserung der Unternehmenssteuerung bei, indem Entscheidungen schneller getroffen werden und auf einheitlichen, harmonisierten Daten und Fakten basiert. Damit ist das Controlling der QIAGEN nicht nur ein Vorbild bei dem erfolgreichen Shift vom Berichtsersteller zum Business Partner und Berater des Managements, sondern auch seiner eigenen Vision deutlich nähergekommen. Dank der Digitalisierung ist das Controlling von QIAGEN mehr denn je ein wichtiger Faktor für die wachstums- und profitabilitätsorientierte Unternehmensentwicklung.