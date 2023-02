Welche Fähigkeiten im Finanzbereich dringend gesucht werden

Viele Stellen im Finanzbereich sind derzeit unbesetzt. Die Karriereaussichten sind hier glänzend – besonders wenn bestimmte Fähigkeiten vorgewiesen werden können. Eine aktuelle Studie zeigt, welche Skills besonders gefragt sind.

Die Beratungsgesellschaft Horváth hat bis Dezember 2022 für die "CFO study 2023 part II – Finance and the war for talents” branchen- und länderübergreifend insgesamt 40 CFOs befragt, aus Unternehmen mit mehrheitlich über 1.000 Mitarbeitenden und 250 Millionen Euro Jahresumsatz. Das Ergebnis zeigt, dass rund jede zehnte Stelle in der Finanzabteilung offen ist. Doch welche Skills sind hier besonders gesucht?

In der Studie wurden folgende Fähigkeiten untersucht und beurteilt:

Interaktive Fähigkeiten (66 %)

Business Skills (63 %)

Funktionelle Fähigkeiten (55 %)

Führungskompetenz (39 %)

Persönliche Fähigkeiten (39 %)

Interaktive Fähigkeiten

Von Finanzexperten werden immer mehr interaktive Fähigkeiten erwartet. Die Zahlenprofis müssen heute kommunikativ sein und gut im Team zusammenarbeiten können. Zudem wird erwartet, dass sie gut darin sind, Lösungen zu finden. Wichtig oder sogar sehr wichtig sind laut der Studie besonders:

Kommunikation & Zusammenarbeit (100 %)

Lösungsorientierung (96 %)

Stakeholder-Orientierung (88 %)

Teilen von Lernen & Wissen (88 %)

Konfliktmanagement (72 %)

Business Skills

Bei den Business Skills sticht deutlich hervor, dass die Finanzfachkräfte Ahnung vom Geschäftsmodell haben müssen. Doch auch die digitale Transformation macht sich bei den Anforderungen bereits bemerkbar. So suchen CFOs vor allem Fachkräfte mit folgenden Fähigkeiten:

Geschäftsverständnis (96 %)

Digitale Datenstrategie & Anwendung (87 %)

Umsetzungsstärke (96 %)

Konzeptionell Denken (84 %)

Strategie & Innovationsmanagement (71 %)

Funktionelle Fähigkeiten

Es überrascht kaum, dass von Finanzprofis heute ein gutes prozessuales Verständnis gewünscht wird. Doch auch IT-Skills und Analysefähigkeiten sind heiß begehrt. So zeigt die Studie, dass vor allem folgende Fähigkeiten gefragt sind:

Prozessverständnis (95 %)

Spezifische methodische Finance-Skills (87 %)

Spezifische IT-Kompetenzen (91 %)

Spezifische analytische Fähigkeiten (91 %)

Strategie & Innovation Projektmanagement-Fähigkeiten (73 %)

Führungskompetenz & Persönliche Fähigkeiten

Auch Führungskompetenzen, besonders bei der Transformation, sind gefragt. Von Vorteil ist außerdem eine Mentalität, gut mit Stress umgehen zu können.

Bei den persönlichen Fähigkeiten stechen Widerstandsfähigkeit, Problemlösung, Analytische Kompetenzen und Leistungsorientierung hervor.

Fazit: Finanzfachkräfte genießen derzeit hervorragende Jobaussichten. Wer zudem gefragte Fähigkeiten vorweisen kann, ist am Arbeitsmarkt heiß begehrt.

