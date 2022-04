Bild: Haufe Online Redaktion

Wie haben zwei Jahre Krise das Controlling und dessen Status im Unternehmen verändert? Welche neuen Themen rückten die letzten 24 Monate in den Fokus der Tätigkeiten? Was hat sich verändert? Was wird die Controllerinnen und Controller in der nahen „Krisen-Zukunft“ umtreiben? In dieser Kolumne gibt Prof. Ronald Gleich anhand aktueller Studien und Beobachtungen erste Antworten.