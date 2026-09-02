Fundraising: Kapital als Rohstoff des Wachstums

Wachstum vor positivem Cashflow ist kapitalintensiv: Produktentwicklung, Markteintritt und Skalierung lassen sich ohne externe Finanzierung selten stemmen. Eigenkapital ist dabei die Basis jeder erfolgreichen Gründung, denn es trägt das unternehmerische Risiko, verlangt keine Rückzahlung und finanziert die Phase, in der Banken noch keine Kapitaldienstfähigkeit erkennen können. Das Umfeld hat sich allerdings verändert: Investoren agieren selektiver, Bewertungen sind gesunken, und Fundraising ist zu einem mehrdimensionalen Prozess geworden, der professionelle Vorbereitung verlangt.

Die Finanzierungsquellen lassen sich als Treppe lesen, gestaffelt nach Risikoprofil und Mitspracherechten: vom Bootstrapping über Family & Friends, Fördermittel und Business Angels bis zu Venture Capital und institutionellen Anlegern. Fremdkapital - sofern verfügbar, z.B. bei anlagenintensiven Geschäftsmodellen, deren Assets sich beleihen lassen - verdient dabei dieselbe Aufmerksamkeit wie Eigenkapital. Während Equity-Investoren in Potenzial und Vision investieren, zählt bei Debt-Gebern die Kapitaldienstfähigkeit aus stabilen Cashflows. Venture Debt verbindet als Zwischenform Elemente beider Welten. Die Wahl zwischen den Instrumenten ist damit eine strategische Entscheidung über Verwässerung, Risiko und Flexibilität.

Bild: Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Abb. 1: Funding-Alternativen

Treasury: Liquidität als Existenzbedingung

Insolvenzen, wie sie im Start-up-Umfeld häufig vorkommen, entstehen zumeist aus Illiquidität – auch bei intaktem Geschäftsmodell und initial genügend Funding. Treasury stellt die Zahlungsfähigkeit sicher und unterscheidet sich damit grundlegend vom Accounting: Wo dieses vergangenheits- und gegenwartsbezogen arbeitet, modelliert Treasury zukünftige Cashflows. Rollierende Liquiditätsplanung, Frühwarnsysteme und Stresstests machen aus einer reaktiven Überwachung eine proaktive Steuerung. Auch das Working Capital gehört in diese Betrachtung: Wer den Cash Conversion Cycle verkürzt, finanziert Wachstum aus dem eigenen Geschäft und reduziert den externen Kapitalbedarf.



Bild: Finanzmanagement für Startups und Scaleups, Schäffer-Poeschel-Verlag Abb. 2: Cash Conversion Cycle

Cash ist dabei die tägliche Steuerungsgröße von CFOs, gesteuert durch Strukturen wie Cash-Committees, digitale Forecast-Werkzeuge und Kontrollsysteme gegen Betrugs- und Compliance-Risiken.

Die Rolle des CFOs: Kapitalallokation und Glaubwürdigkeit

CFOs verantworten die Kapitalbedarfsplanung, bereiten Datenraum und Due Diligence vor und reduzieren durch transparente, zielgruppenspezifische Kommunikation Informationsasymmetrien zwischen Unternehmen und Kapitalgebern – das klassische Prinzipal-Agent-Problem jeder Finanzierungsbeziehung. Die Auswahl der Investoren bindet das Unternehmen langfristig an Partner mit eigenen Interessen und Mitspracherechten und profitiert daher von einer sorgfältigen Auswahl und dem Aufbau von mehreren Entscheidungsoptionen.

Mit zunehmender Reife verschiebt sich das Rollenbild weiter. Im Zusammenspiel mit Investoren, Analysten und – perspektivisch – dem Kapitalmarkt gilt eine klare Arbeitsteilung: CEOs/Gründer*innen vertreten Strategie und Vision, CFOs verantworten die Finanzperformance und deren konsistente Darstellung.

Phase Typische Finanzierungsquellen Schwerpunkt Pre-Seed / Seed Bootstrapping, Family & Friends, Fördermittel, Business Angels Proof of Concept, MVP Series A / B Venture Capital, erste Venture-Debt-Linien Skalierung des Geschäftsmodells Später / Scale-up institutionelle Investoren, Bank- und Asset-Finanzierung, Mezzanine profitables Wachstum, Kapitalstruktur



Tab. 1: Finanzierungsquellen entlang der Unternehmensphasen



Die Themen im Überblick

Der Wachstumsmotor umfasst im Buch unter anderem: Pitch Decks für Equity und Debt, Finanzierungsrunden und VC-Systematik, Term Sheets und Cap Tables, Due Diligence und Datenraum, Investor Relations, Cash Management und Cash-Pooling, Liquiditätsplanung und Cash Conversion Cycle, Bankbeziehungen, Geldanlage sowie Währungs- und Zinsrisiken.

Teil 5 dieser Serie erscheint in einer Woche und widmet sich dem Technologiehebel: Finance Technology und Künstliche Intelligenz – und der Frage, wie die Finanzfunktion skaliert, ohne linear Personal aufzubauen.

