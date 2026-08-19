Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups

Das Fundament: Accounting, Controlling, Data

Belastbare Zahlen sind die Grundlage jeder Unternehmenssteuerung. Im zweiten Teil der Serie zeigt Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, wie Accounting, Controlling und Data zusammenwirken, warum alle weiteren Fähigkeiten der Finanzfunktion auf ihnen aufbauen und wie CFOs diese Zahlenbasis phasengerecht entwickeln.
Veronika von Heise-Rotenburg
Veronika von Heise-Rotenburg
 CFO & Managing Director @Everphone
Serienelemente
Das Fundament: Accounting, Controlling, Data
Bild: Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Zuerst die stabilen Grundlagen schaffen

Accounting ist mehr als die Verbuchung von Geschäftsvorfällen: es schafft vielmehr die Basis für das Steuerungsinstrumentarium von CFOs. Erst ein professionelles Rechnungswesen macht ein Geschäftsmodell prüfbar, hält Covenants nach und bereitet Finanzierungsrunden belastbar vor. Controlling wiederum reicht weit über die Überwachung von Zahlen hinaus: Es verknüpft Planung, Steuerung und Informationsversorgung systematisch und wird damit zum integralen Bestandteil der Unternehmensführung. Daten schließlich sind der strategische Rohstoff des digitalen Zeitalters – erst die Kombination aus Kompetenz, Governance und Technologie macht sie zur Kraftquelle moderner Finanzführung.

Für das Unternehmen folgt daraus eine einfache Logik: Jede später hinzukommende Fähigkeit steht auf dieser Basis. Eine Finanzierungsrunde scheitert ohne belastbare Zahlen im Datenraum. Ein KI-Einsatz scheitert ohne Datenqualität. Eine überzeugende Equity Story scheitert ohne konsistente Kennzahlen. Wer das Fundament vernachlässigt, bezahlt an anderer Stelle und dann meist deutlich teurer und unter Zeitdruck.

Die Rolle von CFOs: Architektur der Zahlenbasis

Die Aufgabe von CFOs ist Orchestrierung. In der Frühphase ist die Buchhaltung typischerweise vollständig an externe Dienstleister ausgelagert; mit wiederkehrenden Finanzierungsrunden und wachsender Organisation wird sie schrittweise internalisiert, bis ein eigenes Team mit klarer Trennung von Accounting und Controlling entsteht. Entscheidend ist der phasengerechte Ausbau: kein Maximalausbau am ersten Tag, aber auch kein Verharren in Strukturen, die das Wachstum nicht mehr tragen.

Im Controlling kommt es weniger auf Begriffe an (Controlling, FP&A, Budgeting) als auf die Rolle im Operating Model: Es braucht eine Funktion, die Planung, Forecasts und Szenarien verantwortet und als Business Partner der Fachbereiche agiert auf der Basis von klaren Schnittstellen zu Accounting, Data und C-Level.

Ansatzpunkte für Budget und Forecast
Bild: Quelle: Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups, Schäffer-Poeschel Abb. 1: Unterschiedliche Ansatzpunkte für Budget und Forecast

Im Bereich Data können CFOs - jedenfalls in kleineren Unternehmen - als Stewards der Unternehmensdaten agieren: einheitliche KPI-Definitionen, eine Single Source of Truth und Data Literacy im eigenen Team sind hier die Mindeststandards.

PhaseAccountingControllingData
Frühphaseextern (Steuerberatung), vorbereitende Buchhaltung internGründer/CFO ad hoc, einfache Reportssaubere Stammdaten, kein eigenes Team
Wachstumerste interne Buchhaltung, Fast-Closing-FähigkeitBudget, Forecast, Business Partneringerste Data-/BI-Rolle, zentrale KPI-Definition
Scale-upeigenes Accounting-Team, ERP, ggf. IFRStreiberbasierte Steuerung, rollierende Guidanceeigenständiges Data-Team, formale Governance

Tab. 1: Entwicklung des Fundaments entlang der Unternehmensphasen

Die Themen im Überblick

Das Fundament umfasst im Buch unter anderem: Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, US-GAAP), Fast Closing und Audit-Readiness, Jahresabschlussprüfung, Reporting-Architektur, Kosten- und Leistungsrechnung, Budget und Forecast, Datenarchitektur, Datenqualität sowie Business Intelligence.

Teil 3 dieser Serie erscheint in einer Woche und widmet sich dem Schutzschild: Legal, Tax, Risikomanagement, Compliance und ESG.
 

Redaktionstipp zum Vertiefen

Das Buch: Dieser Beitrag basiert auf dem Buch »Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups. CFO-Know-how von Accounting bis Treasury«, herausgegeben von Dr. Veronika von Heise-Rotenburg (Schäffer-Poeschel, 2026). Auf rund 500 Seiten vertiefen erfahrene CFOs und Fachexpert*innen die hier skizzierten Themen – ergänzt um Checklisten, Praxisbeispiele und Literaturempfehlungen, jeweils im Peer-Review geprüft. Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich sowie direkt beim Verlag .

Finanzmanagement in Start-ups und Sacle-ups
Bild: Haufe Online Redaktion

Der Lehrgang mit den Autor:innen: Wer über die Lektüre hinaus unmittelbar von den Autor:innen lernen möchte: Im Herbst startet an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW) das Seminar zum Buch – mit den Autor:innen als Dozent:innen. Informationen finden Sie hier .

Das Seminar: Wer einen schnellen Überblick sucht, was eine junge Finanzführungskraft in einem Start-up oder Scale-up erwartet, findet vielleicht im folgenden Seminar der Haufe Akademie das Passende:   Operatives Finanzmanagement im Wachstumsunternehmen - Das CFO Training für die Entwicklung des Finanzbereichs im Start-up/Scale-up

Schlagworte zum Thema:  Buchführung , Controlling , Big Data , Unternehmenssteuerung , Finanzmanagement , CFO , Startup
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