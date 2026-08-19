Zuerst die stabilen Grundlagen schaffen

Accounting ist mehr als die Verbuchung von Geschäftsvorfällen: es schafft vielmehr die Basis für das Steuerungsinstrumentarium von CFOs. Erst ein professionelles Rechnungswesen macht ein Geschäftsmodell prüfbar, hält Covenants nach und bereitet Finanzierungsrunden belastbar vor. Controlling wiederum reicht weit über die Überwachung von Zahlen hinaus: Es verknüpft Planung, Steuerung und Informationsversorgung systematisch und wird damit zum integralen Bestandteil der Unternehmensführung. Daten schließlich sind der strategische Rohstoff des digitalen Zeitalters – erst die Kombination aus Kompetenz, Governance und Technologie macht sie zur Kraftquelle moderner Finanzführung.

Für das Unternehmen folgt daraus eine einfache Logik: Jede später hinzukommende Fähigkeit steht auf dieser Basis. Eine Finanzierungsrunde scheitert ohne belastbare Zahlen im Datenraum. Ein KI-Einsatz scheitert ohne Datenqualität. Eine überzeugende Equity Story scheitert ohne konsistente Kennzahlen. Wer das Fundament vernachlässigt, bezahlt an anderer Stelle und dann meist deutlich teurer und unter Zeitdruck.

Die Rolle von CFOs: Architektur der Zahlenbasis

Die Aufgabe von CFOs ist Orchestrierung. In der Frühphase ist die Buchhaltung typischerweise vollständig an externe Dienstleister ausgelagert; mit wiederkehrenden Finanzierungsrunden und wachsender Organisation wird sie schrittweise internalisiert, bis ein eigenes Team mit klarer Trennung von Accounting und Controlling entsteht. Entscheidend ist der phasengerechte Ausbau: kein Maximalausbau am ersten Tag, aber auch kein Verharren in Strukturen, die das Wachstum nicht mehr tragen.

Im Controlling kommt es weniger auf Begriffe an (Controlling, FP&A, Budgeting) als auf die Rolle im Operating Model: Es braucht eine Funktion, die Planung, Forecasts und Szenarien verantwortet und als Business Partner der Fachbereiche agiert auf der Basis von klaren Schnittstellen zu Accounting, Data und C-Level.

Bild: Quelle: Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups, Schäffer-Poeschel Abb. 1: Unterschiedliche Ansatzpunkte für Budget und Forecast

Im Bereich Data können CFOs - jedenfalls in kleineren Unternehmen - als Stewards der Unternehmensdaten agieren: einheitliche KPI-Definitionen, eine Single Source of Truth und Data Literacy im eigenen Team sind hier die Mindeststandards.

Phase Accounting Controlling Data Frühphase extern (Steuerberatung), vorbereitende Buchhaltung intern Gründer/CFO ad hoc, einfache Reports saubere Stammdaten, kein eigenes Team Wachstum erste interne Buchhaltung, Fast-Closing-Fähigkeit Budget, Forecast, Business Partnering erste Data-/BI-Rolle, zentrale KPI-Definition Scale-up eigenes Accounting-Team, ERP, ggf. IFRS treiberbasierte Steuerung, rollierende Guidance eigenständiges Data-Team, formale Governance

Tab. 1: Entwicklung des Fundaments entlang der Unternehmensphasen

Die Themen im Überblick

Das Fundament umfasst im Buch unter anderem: Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, US-GAAP), Fast Closing und Audit-Readiness, Jahresabschlussprüfung, Reporting-Architektur, Kosten- und Leistungsrechnung, Budget und Forecast, Datenarchitektur, Datenqualität sowie Business Intelligence.

Teil 3 dieser Serie erscheint in einer Woche und widmet sich dem Schutzschild: Legal, Tax, Risikomanagement, Compliance und ESG.

