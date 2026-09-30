CFO-Know-how von Accounting bis Treasury

Wachsende Unternehmen stehen vor der Herausforderung, finanzielle Strukturen und CFO-Kompetenzen frühzeitig und professionell aufzubauen. Das Buch von Veronika von Heise‑Rotenburg richtet sich an Start-ups, deren Gründer:innen, CFOs und an Finanzverantwortliche in kleineren, schnell wachsenden Unternehmen (Scale-ups), die sich als CFOs qualifizieren wollen. Es bietet eine umfassende, praxisnahe Einführung in die grundsätzliche Rolle von Finanzmanagement und CFO-Funktion inklusive Vertiefungen in die wichtigsten Themengebiete, die in einem sehr breit aufgestellten CFO-Bereich betreut werden können. Die modular zur Verfügung gestellten Best Practices sind aus verschiedenen Spezialbereichen und auf die Bedürfnisse von Wachstumsunternehmen abgestimmt. In jedem Kapitel kommen ausgewählte Fachexpert:innen zu Wort, die ihr Erfahrungswissen teilen. Gleichzeitig ist jedes Kapitel peer-reviewed, um eine konstant hohe fachliche Qualität zu.

Inhalte

Accounting

Jana Scharfschwerdt, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Jana Scharfschwerdt, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Controlling

Sönke-Timo Kisker, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Sönke-Timo Kisker, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Data

Dr. Katharina Schüller mit Max Woldrich, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Dr. Katharina Schüller mit Max Woldrich, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Legal

Dorothea Engel, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Dorothea Engel, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Tax

Prof. Dr. Florian Egger, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Prof. Dr. Florian Egger, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Risk, Compliance, Datenschutz, ESG

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Fundraising

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Treasury

Jan Kalmer, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Jan Kalmer, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Finance Technology

Sebastian Janus, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Sebastian Janus, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg KI in Finance

Nicolas Boucher, Stephanie Palero

Nicolas Boucher, Stephanie Palero People & Culture

Benjamin Visser, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Benjamin Visser, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Collaboration

Aylin Schaer, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Aylin Schaer, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Strategy & Leadership

Norbert Zinner, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Die Herrausgeberin

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg ist erfahrene Scale-up-CFO, Dozentin und Aufsichtsrätin/financial expert bei einer börsengelisteten Bank. Sie erhielt 2026 den Award »CFO of the Year/SME« des World Finance Forums und den »Finance Leader of the Year – International SME« bei den GENCFO Awards.

Bibliografische Angaben

Veronika von Heise-Rotenburg: Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups, 512 Seiten, Hardcover 1. Auflage 2026, ISBN 978-3-7910-6727-8, Bestell-Nr.: E12226, 89,99 Euro.

Das Buch ist zum selben Preis auch als eBook erhältlich.

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