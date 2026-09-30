In eigener Sache

Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups

Wachsende Unternehmen brauchen mehr als Zahlen – sie brauchen Strukturen, Strategie und Führung. Doch professionelles Finanzmanagement entsteht in Start-ups und Scale-ups selten von selbst. Dieses Buch, herausgegeben von Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, schließt diese Lücke: praxisnah, modular und mit dem Erfahrungswissen ausgewählter Expert:innen aus allen relevanten CFO-Disziplinen.
Haufe Online Redaktion
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Finanzmanagement in Start-ups und Sacle-ups
Bild: Haufe Online Redaktion

CFO-Know-how von Accounting bis Treasury

Wachsende Unternehmen stehen vor der Herausforderung, finanzielle Strukturen und CFO-Kompetenzen frühzeitig und professionell aufzubauen. Das Buch von Veronika von Heise‑Rotenburg richtet sich an Start-ups, deren Gründer:innen, CFOs und an Finanzverantwortliche in kleineren, schnell wachsenden Unternehmen (Scale-ups), die sich als CFOs qualifizieren wollen. Es bietet eine umfassende, praxisnahe Einführung in die grundsätzliche Rolle von Finanzmanagement und CFO-Funktion inklusive Vertiefungen in die wichtigsten Themengebiete, die in einem sehr breit aufgestellten CFO-Bereich betreut werden können. Die modular zur Verfügung gestellten Best Practices sind aus verschiedenen Spezialbereichen und auf die Bedürfnisse von Wachstumsunternehmen abgestimmt.  In jedem Kapitel kommen ausgewählte Fachexpert:innen zu Wort, die ihr Erfahrungswissen teilen. Gleichzeitig ist jedes Kapitel peer-reviewed, um eine konstant hohe fachliche Qualität zu.

Inhalte

  • Accounting
    Jana Scharfschwerdt, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Controlling
    Sönke-Timo Kisker, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Data
    Dr. Katharina Schüller mit Max Woldrich, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Legal
    Dorothea Engel, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Tax
    Prof. Dr. Florian Egger, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Risk, Compliance, Datenschutz, ESG
    Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Fundraising
    Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Treasury
    Jan Kalmer, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Finance Technology
    Sebastian Janus, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • KI in Finance
    Nicolas Boucher, Stephanie Palero
  • People & Culture
    Benjamin Visser, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Collaboration
    Aylin Schaer, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
  • Strategy & Leadership
    Norbert Zinner, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Die Herrausgeberin

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg ist erfahrene Scale-up-CFO, Dozentin und Aufsichtsrätin/financial expert bei einer börsengelisteten Bank. Sie erhielt 2026 den Award »CFO of the Year/SME« des World Finance Forums und den »Finance Leader of the Year – International SME« bei den GENCFO Awards.

Bibliografische Angaben

Veronika von Heise-Rotenburg: Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups, 512 Seiten, Hardcover 1. Auflage 2026, ISBN 978-3-7910-6727-8, Bestell-Nr.: E12226, 89,99 Euro.

Das Buch ist zum selben Preis auch als eBook erhältlich.

Weitere Informationen

Schlagworte zum Thema:  CFO , Strategisches Controlling , Operatives Controlling
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