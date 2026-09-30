Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups
CFO-Know-how von Accounting bis Treasury
Wachsende Unternehmen stehen vor der Herausforderung, finanzielle Strukturen und CFO-Kompetenzen frühzeitig und professionell aufzubauen. Das Buch von Veronika von Heise‑Rotenburg richtet sich an Start-ups, deren Gründer:innen, CFOs und an Finanzverantwortliche in kleineren, schnell wachsenden Unternehmen (Scale-ups), die sich als CFOs qualifizieren wollen. Es bietet eine umfassende, praxisnahe Einführung in die grundsätzliche Rolle von Finanzmanagement und CFO-Funktion inklusive Vertiefungen in die wichtigsten Themengebiete, die in einem sehr breit aufgestellten CFO-Bereich betreut werden können. Die modular zur Verfügung gestellten Best Practices sind aus verschiedenen Spezialbereichen und auf die Bedürfnisse von Wachstumsunternehmen abgestimmt. In jedem Kapitel kommen ausgewählte Fachexpert:innen zu Wort, die ihr Erfahrungswissen teilen. Gleichzeitig ist jedes Kapitel peer-reviewed, um eine konstant hohe fachliche Qualität zu.
Inhalte
- Accounting
Jana Scharfschwerdt, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Controlling
Sönke-Timo Kisker, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Data
Dr. Katharina Schüller mit Max Woldrich, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Legal
Dorothea Engel, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Tax
Prof. Dr. Florian Egger, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Risk, Compliance, Datenschutz, ESG
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Fundraising
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Treasury
Jan Kalmer, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Finance Technology
Sebastian Janus, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- KI in Finance
Nicolas Boucher, Stephanie Palero
- People & Culture
Benjamin Visser, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Collaboration
Aylin Schaer, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
- Strategy & Leadership
Norbert Zinner, Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
Die Herrausgeberin
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg ist erfahrene Scale-up-CFO, Dozentin und Aufsichtsrätin/financial expert bei einer börsengelisteten Bank. Sie erhielt 2026 den Award »CFO of the Year/SME« des World Finance Forums und den »Finance Leader of the Year – International SME« bei den GENCFO Awards.
Bibliografische Angaben
Veronika von Heise-Rotenburg: Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups, 512 Seiten, Hardcover 1. Auflage 2026, ISBN 978-3-7910-6727-8, Bestell-Nr.: E12226, 89,99 Euro.
Das Buch ist zum selben Preis auch als eBook erhältlich.
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