Vom vermeintlichen Bremser zum Vertrauensanker

Kaum ein Bereich im CFO-Department hat besonders in Wachstumsunternehmen ein schlechteres Image: Legal, Tax, Risikomanagement, Compliance und ESG gelten häufig als Bürokratie, die Geschwindigkeit kostet. Die Praxis zeigt ein anderes Bild: die sorgfältige, aber effiziente Betreuung dieser Themen wehrt existentielle Gefahren ab (von Liquiditäts- über Cyber- bis zu Reputationsrisiken) und schafft das Vertrauen, auf dem Finanzierungsrunden, Bankbeziehungen und ein späterer Exit aufbauen. Spätestens in der Due Diligence wird jede Lücke sichtbar und bepreist.

Bedeutung für das Unternehmen

Drei Beispiele zeigen die strategische Dimension. Erstens die Rechtsform: Sie muss zur Wachstumslogik, zur Risikostruktur und zur Finanzierungsstrategie passen und ist damit eine Entwurfsentscheidung für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Zweitens die Steuern: In der Frühphase bleiben sie wegen hoher Verlustvorträge oft unauffällig; in der Scale-up- und Exit-Phase entscheiden steuerliche Strukturen und Altlasten unmittelbar über Kaufpreis und Transaktionsfähigkeit. Drittens ESG: Berichtspflichten wie die CSRD erreichen Wachstumsunternehmen häufig indirekt über Kunden, Banken und Investoren, die Nachweise entlang ihrer eigenen Pflichten einfordern.

Auch das Risikoprofil verändert sich mit den Phasen. Frühphasige Start-ups leben von hoher Risikobereitschaft, ein gezieltes Management der größten Risiken bleibt dennoch überlebenskritisch.

Bild: Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups, Schäffer-Poeschel Abb. 1: Risikomanagement-Zyklus

Scale-ups agieren risikoaverser und formalisieren ihre Prozesse schrittweise bis hin zu Reifegradmodellen, wie sie etablierte Unternehmen nutzen.

Die Rolle von CFOs: Risikoarchitektur mit Augenmaß

In vielen Wachstumsunternehmen existiert kein eigenes Rechtsressort, somit liegt die Verantwortung dann ohnehin im CFO-Ressort. Das ist auch folgerichtig: CFOs haben den besten Überblick über die Finanzlage und können Risiken direkt in Finanzplanung und Reporting integrieren. Gefragt ist dabei kein Vollkasko-Ansatz, denn maximale Bürokratie würde genau die Beweglichkeit zerstören, die das Geschäftsmodell trägt, sondern eher Priorisierung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe, dokumentiert in einem schlanken Setup, das mit dem Unternehmen wächst. Gerade bei frühphasigen (Interim-)CFOs und Finanzteam-Mitgliedern ohne klare Spezialisierung ist es ratsam, bei Spezialthemen – allen voran Steuern – früh externe Expertise hinzuzuziehen.

Ein zweiter Hebel ist kultureller Natur. Compliance entsteht weniger durch Richtlinien als durch Vorbild: Der »Tone from the Top« entscheidet, ob Regeln gelebt oder umgangen werden. Auch operative Pflichten wie Geldwäscheprävention, Sanktionslistenprüfung und Datenschutz gehören früh in schlanke und dokumentierte Prozesse. Der wirtschaftliche Grund liegt auf der Hand: Frühzeitig etablierte Strukturen senken die Korrekturkosten erheblich, die eine nachträgliche Aufarbeitung etwa unter dem Zeitdruck einer Transaktion verursachen würde.

Schutzfeld Bedeutung für das Unternehmen Fokus für CFOs Legal Rechtsform, Governance, Verträge prägen Finanzierung und Exit Schnittstellenmanagement, Vertragsstandards Tax Steuerrisiken mindern Kaufpreis und Transaktionsfähigkeit Risiken früh erkennen, Exit vorbereiten Risk existenzielle Gefahren für Liquidität und Reputation Priorisierung nach Wahrscheinlichkeit und Impact Compliance, Datenschutz Vertrauensbasis für Investoren und Banken Tone from the Top, schlanke Prozesse ESG Berichtspflichten wirken über Kunden und Kapitalgeber Reporting-Fähigkeit rechtzeitig aufbauen

Tab. 1: Die fünf Schutzfelder im Überblick

Die Themen im Überblick

Das Schutzschild umfasst im Buch unter anderem: Gesellschaftsrecht und Rechtsformwahl, Governance und Beiräte, Vertragsmanagement, Versicherungen, Ertrag- und Umsatzsteuer, Holdingstrukturen, Exit-Besteuerung, den Risikomanagement-Regelprozess, Geldwäscheprävention, Datenschutz sowie CSRD, EU-Taxonomie und ESG-Reporting.

Teil 4 dieser Serie erscheint in einer Woche und widmet sich dem Wachstumsmotor: Fundraising und Treasury, also der Beschaffung und Bewirtschaftung des Rohstoffs Kapital.