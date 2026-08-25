Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups

Das Schutzschild: Legal, Tax, Risikomanagement, Compliance, ESG

Legal, Tax, Risikomanagement, Compliance und ESG gelten vielen als Bremse, in der Praxis erweisen sie sich als Vertrauensanker. In Teil 3 zeigt Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, warum Governance über Finanzierungsfähigkeit und Exit-Erfolg mitentscheidet und wie CFOs Risiken mit Augenmaß priorisieren.
Veronika von Heise-Rotenburg
Veronika von Heise-Rotenburg
 CFO & Managing Director @Everphone
Serienelemente
Schutzschild des Finanzmanagements
Bild: Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Das Haus des Finanzmanagements – in diesem Teil: das Schutzschild

Vom vermeintlichen Bremser zum Vertrauensanker

Kaum ein Bereich im CFO-Department hat besonders in Wachstumsunternehmen ein schlechteres Image: Legal, Tax, Risikomanagement, Compliance und ESG gelten häufig als Bürokratie, die Geschwindigkeit kostet. Die Praxis zeigt ein anderes Bild: die sorgfältige, aber effiziente Betreuung dieser Themen wehrt existentielle Gefahren ab (von Liquiditäts- über Cyber- bis zu Reputationsrisiken) und schafft das Vertrauen, auf dem Finanzierungsrunden, Bankbeziehungen und ein späterer Exit aufbauen. Spätestens in der Due Diligence wird jede Lücke sichtbar und bepreist.

Bedeutung für das Unternehmen

Drei Beispiele zeigen die strategische Dimension. Erstens die Rechtsform: Sie muss zur Wachstumslogik, zur Risikostruktur und zur Finanzierungsstrategie passen und ist damit eine Entwurfsentscheidung für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Zweitens die Steuern: In der Frühphase bleiben sie wegen hoher Verlustvorträge oft unauffällig; in der Scale-up- und Exit-Phase entscheiden steuerliche Strukturen und Altlasten unmittelbar über Kaufpreis und Transaktionsfähigkeit. Drittens ESG: Berichtspflichten wie die CSRD erreichen Wachstumsunternehmen häufig indirekt über Kunden, Banken und Investoren, die Nachweise entlang ihrer eigenen Pflichten einfordern.

Auch das Risikoprofil verändert sich mit den Phasen. Frühphasige Start-ups leben von hoher Risikobereitschaft, ein gezieltes Management der größten Risiken bleibt dennoch überlebenskritisch.

Risikomanagement-Zyklus
Bild: Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups, Schäffer-Poeschel Abb. 1: Risikomanagement-Zyklus

Scale-ups agieren risikoaverser und formalisieren ihre Prozesse schrittweise bis hin zu Reifegradmodellen, wie sie etablierte Unternehmen nutzen.

Die Rolle von CFOs: Risikoarchitektur mit Augenmaß

In vielen Wachstumsunternehmen existiert kein eigenes Rechtsressort, somit liegt die Verantwortung dann ohnehin im CFO-Ressort. Das ist auch folgerichtig: CFOs haben den besten Überblick über die Finanzlage und können Risiken direkt in Finanzplanung und Reporting integrieren. Gefragt ist dabei kein Vollkasko-Ansatz, denn maximale Bürokratie würde genau die Beweglichkeit zerstören, die das Geschäftsmodell trägt, sondern eher Priorisierung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe, dokumentiert in einem schlanken Setup, das mit dem Unternehmen wächst. Gerade bei frühphasigen (Interim-)CFOs und Finanzteam-Mitgliedern ohne klare Spezialisierung ist es ratsam, bei Spezialthemen – allen voran Steuern – früh externe Expertise hinzuzuziehen.

Ein zweiter Hebel ist kultureller Natur. Compliance entsteht weniger durch Richtlinien als durch Vorbild: Der »Tone from the Top« entscheidet, ob Regeln gelebt oder umgangen werden. Auch operative Pflichten wie Geldwäscheprävention, Sanktionslistenprüfung und Datenschutz gehören früh in schlanke und dokumentierte Prozesse. Der wirtschaftliche Grund liegt auf der Hand: Frühzeitig etablierte Strukturen senken die Korrekturkosten erheblich, die eine nachträgliche Aufarbeitung etwa unter dem Zeitdruck einer Transaktion verursachen würde.

SchutzfeldBedeutung für das UnternehmenFokus für CFOs
LegalRechtsform, Governance, Verträge prägen Finanzierung und ExitSchnittstellenmanagement, Vertragsstandards
TaxSteuerrisiken mindern Kaufpreis und TransaktionsfähigkeitRisiken früh erkennen, Exit vorbereiten
Riskexistenzielle Gefahren für Liquidität und ReputationPriorisierung nach Wahrscheinlichkeit und Impact
Compliance, DatenschutzVertrauensbasis für Investoren und BankenTone from the Top, schlanke Prozesse
ESGBerichtspflichten wirken über Kunden und KapitalgeberReporting-Fähigkeit rechtzeitig aufbauen

Tab. 1: Die fünf Schutzfelder im Überblick

Die Themen im Überblick

Das Schutzschild umfasst im Buch unter anderem: Gesellschaftsrecht und Rechtsformwahl, Governance und Beiräte, Vertragsmanagement, Versicherungen, Ertrag- und Umsatzsteuer, Holdingstrukturen, Exit-Besteuerung, den Risikomanagement-Regelprozess, Geldwäscheprävention, Datenschutz sowie CSRD, EU-Taxonomie und ESG-Reporting.

Teil 4 dieser Serie erscheint in einer Woche und widmet sich dem Wachstumsmotor: Fundraising und Treasury, also der Beschaffung und Bewirtschaftung des Rohstoffs Kapital.

Redaktionstipp zum Vertiefen

Das Buch: Dieser Beitrag basiert auf dem Buch »Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups. CFO-Know-how von Accounting bis Treasury«, herausgegeben von Dr. Veronika von Heise-Rotenburg (Schäffer-Poeschel, 2026). Auf rund 500 Seiten vertiefen erfahrene CFOs und Fachexpert*innen die hier skizzierten Themen – ergänzt um Checklisten, Praxisbeispiele und Literaturempfehlungen, jeweils im Peer-Review geprüft. Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich sowie direkt beim Verlag .

Finanzmanagement in Start-ups und Sacle-ups
Bild: Haufe Online Redaktion

Der Lehrgang mit den Autor:innen: Wer über die Lektüre hinaus unmittelbar von den Autor*innen lernen möchte: Im Herbst startet an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW) das Seminar zum Buch – mit den Autor:innen als Dozent:innen. Informationen finden Sie hier .

Das Seminar: Wer einen schnellen Überblick sucht, was eine junge Finanzführungskraft in einem Start-up oder Scale-up erwartet, findet vielleicht im folgenden Seminar der Haufe Akademie das Passende:   Operatives Finanzmanagement im Wachstumsunternehmen - Das CFO Training für die Entwicklung des Finanzbereichs im Start-up/Scale-up

Schlagworte zum Thema:  Risikomanagement , Compliance , ESG (Environmental Social Governance) , Corporate Governance , Unternehmenssteuerung , Finanzmanagement , CFO , Startup
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