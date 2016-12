WIP und Liquidität

Wenn die Durchlaufzeiten der Aufträge reduziert werden, ist auch der Verbleib der Zwischenprodukte in oder an den Produktionsanlagen reduziert. Damit sinkt grundsätzlich der Wert der sich gleichzeitig in der Fertigung befindenden Zwischenprodukte. Zumindest wird dadurch der Zeitraum, in dem zusätzliche Liquidität benötigt wird, reduziert.