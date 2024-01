Working Capital Management rückt in den Fokus

Steigende Energiepreise, fragile Lieferketten und ein signifikant höheres Zinsniveau setzen vielen Unternehmen unter Druck. Darauf müssen Finance und Controlling reagieren. In diesem Online-Seminar stellt Gerhard Radinger einen Praxisleitfaden vor, mit dem Sie ein erfolgreiches Working Capital Management in Ihrem Unternehmen implementieren können. Besonderen Wert legt er darauf, wie Sie zunächst ein Problembewusstsein bei den operativ Verantwortlichen schaffen – "Zuerst den Finger in die Wunde legen" – und dann gemeinsam Lösungswege erarbeiten. Termin: Mittwoch, 7.2.2024, 10 Uhr (im Abo inkl. bei Controller Magazin, Finance Office Professional, Pro und Platin sowie dem Controlling Office. Preis ohne Abo 98 EUR zzgl USt.) Weitere Informationen finden Sie hier.