19.03.2013 | News Pachtvertrag zwischen Eheleuten

Wann eine Schuldumwandlung anerkannt wird

Bild: Aengevelt

Verträge zwischen nahen Angehörigen zählen zu den Dauerbrennern in der Prüfungspraxis und bei den Finanzgerichten. Es kommt beispielsweise darauf an, dass die Verträge so vereinbart werden, wie unter Fremden üblich.mehr