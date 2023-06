Kommentar: Konsultationsentwurf der ESRS

Bild: Unsplash / Amy Lister Kopfunter? Lara Obst befürchtet Verwässerungen der European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Am 9.6. hat die Europäische Kommission den Konsultationsentwurf zu Set 1 der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) veröffentlicht. Dieser enthält eine Reihe an Anpassungen im Vergleich zu den ursprünglichen Entwürfen. Lara Obst von The Climate Choice sieht die vorgesehenen Erleichterungen durchaus kritisch. Wieso, das erläutert sie in ihrem Kommentar.