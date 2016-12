24.01.2014 | News Pflege in Not

Gröhe verspricht eine große Pflegereform

Bild: MEV-Verlag, Germany

Der Druck in der Pflege ist groß. Pfleger in Altenheimen oder in der ambulanten und stationären Pflege arbeiten oft im Akkord. Bundesgesundheitsminister Gröhe versichert: Er will rasch eine große Pflegereform auf den Weg bringen. mehr