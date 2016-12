30.05.2014 | News Kabinettsbeschluss zur Pflegereform

Entwurf des 1. Pflegestärkungsgesetzes beschlossen

Das Bundeskabinett hat am 28.5.2014 den Entwurf des 1. Pflegestärkungsgesetzes beschlossen. Nach der Beratung durch Bundestag und Bundesrat soll das Gesetz am 1.1.2015 in Kraft treten. Es regelt Leistungsverbesserungen und einen höheren Beitragssatz in der Pflegeversicherung.mehr