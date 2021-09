Bild: Pixabay Die Zahl der stationären Krankenhausbehandlungen ist im Jahr 2020 deutlich gesunken.

Im Corona-Jahr 2020 sind deutlich weniger Patienten in Krankenhäusern behandelt worden. Die Zahl der stationären Behandlungsfälle und Operationen sank im Vergleich zum Vorjahr um 13 %, wie das Statistische Bundesamt am 22.9.2021 in Wiesbaden berichtete.