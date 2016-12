Kirchliches Arbeitsrecht

21.05.2015 | News Rechtsprechung

LAG: Kirche muss Mesnerin mehr bezahlen

Die Tätigkeit einer Mesnerin in einer Kirche darf nach einem aktuellen Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg nicht in einzelne Arbeitsvorgänge aufgeteilt werden, um die Beschäftigte auf diese Weise in eine niedrige Entgeltstufe einzugruppieren.mehr