Fahrkostenübernahme zur tagesstationären Behandlung

Ab Januar hat der Gesetzgeber für gesetzlich Versicherte eine neue Behandlungsform im Krankenhaus eingeführt, die sogenannte tagesstationäre Behandlung. In welchen Fällen gesetzlich Versicherte im Rahmen dieser Krankenhaustagesbehandlung einen Anspruch auf Fahrkostenübernahme haben, erfahren Sie hier!

Mit dem Gesetz zur Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus sowie zur Anpassung weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung (Krankenhauspflegeentlastungsgesetz – KHPflEG) wird u. a. die tagesstationäre Behandlung nach § 115e SGB V als eine neue Form der Krankenhausbehandlung eingeführt. Nachdem der Bundestag das Gesetz verabschiedet und der Bundesrat in seiner Sitzung am 16.12.2022 das Gesetz gebilligt hat, wird das Gesetz zeitnah nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.

Tagesstationäre Behandlung: Voraussetzungen

Liegt bei gesetzlich Versicherten eine Indikation für eine stationäre somatische Behandlung vor, können Krankenhäuser anstelle einer vollstationären eine tagesstationäre Krankenhausbehandlung erbringen. D.h., die Patienten bleiben nachts nicht im Krankenhaus. Die Patienten müssen dazu ihre Einwilligung erteilen. Außerdem muss ihre Versorgung im häuslichen Umfeld sichergestellt sein. Zudem ist es erforderlich, dass die Patienten täglich mindestens sechs Stunden im Krankenhaus überwiegend ärztlich und pflegerisch behandelt werden (§ 115e Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB V). Sofern diese Zeit unterschritten wird, gilt die Behandlung als ambulante Behandlung.

Anspruch auf Fahrkostenübernahme

Bisher war der Anspruch auf Übernahme von Fahrkosten für gesetzlich Versicherte ausschließlich in § 60 SGB V und ergänzend in der Krankentransport-Richtlinie (KT-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) geregelt. Danach besteht für gesetzlich Versicherte unter anderem ein Anspruch auf Fahrkostenübernahme zu stationären Behandlungen, so auch zu stationären Krankenhausbehandlungen. Daneben ist in § 60 Abs. 1 Satz 3 SGB V vorgesehen, dass der G-BA in der KT-RL Ausnahmefälle regelt, in denen ausnahmsweise ein Anspruch auf Fahrkostenübernahme zu ambulanten Behandlungen besteht. Näheres hierzu erfahren Sie in der News „Fahrkosten: Wann Krankenkassen Fahrkosten übernehmen“ .

Fahrkostenanspruch bei tagesstationärer Behandlung

Durch das KHPflEG schafft der Gesetzgeber neben den § 60 SGB V in § 115e Abs. 2 SGB V eine neue gesetzliche Grundlage für den Fahrkostenanspruch im Rahmen der tagesstationären Behandlung. Danach haben alle gesetzlich Versicherten Anspruch auf Übernahme der Fahrkosten für die Hinfahrt zur ersten Aufnahme ins Krankenhaus. Danach ist ein Anspruch auf Kostenübernahme für Fahrten zwischen dem Krankenhaus und dem Übernachtungsort der Patienten grundsätzlich ausgeschlossen, da mit dem KHPflEG nicht nur eine Entlastung des Krankenhauspersonals erzielt werden soll, sondern auch eine finanzielle Entlastung im Gesundheitswesen, also auch der Krankenkassen. Das Krankenhaus ist verpflichtet, die Patienten auf den beschränkten Fahrkostenanspruch in geeigneter Weise hinzuweisen.

Fahrkostenanspruch: Ausnahmen vom Ausschluss

Neben dem Anspruch auf Fahrkostenübernahme für die erste Hinfahrt besteht für alle Betroffenen ein Anspruch auf Übernahme der Kosten einer Rettungsfahrt, wenn diese während der Dauer der tagesstationären Behandlung erforderlich wird. Dies ist der Fall, wenn in der Zeit, in der die Patienten nicht im Krankenhaus sind, ein Notfall eintritt.

Außerdem soll ein Fahrkostenanspruch für Krankenfahrten bestehen, die nach § 60 Abs. 1 Satz 3 SGB V in Verbindung mit der KT-RL auch zu ambulanten Behandlungen übernahmefähig wären. Dazu gehören Fahrten zu Behandlung mit einem vorgegebenen Therapieschema mit einer hohen Behandlungsfrequenz über einen längeren Zeitraum, bei denen eine Beförderung zur Vermeidung von Schaden an deren Leib und Leben unerlässlich ist. Dies wird regelmäßig bei Fahrten zur Dialysebehandlung oder zur onkologischen Strahlen- und Chemotherapie erfüllt. Sofern diese als tagesstationäre Behandlung erbracht werden, soll – analog zur ambulanten Leistungserbringung - ein Fahrkostenanspruch bestehen. Zudem haben dauerhaft Mobilitätsbeeinträchtigte (Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ oder ab dem Pflegegrad 3) einen Anspruch auf Fahrkostenübernahme zu allen erforderlichen ambulanten Behandlungen. Sie behalten diesen Anspruch auch für Fahrten zu tagesstationären Behandlungen. Der Gesetzgeber will für diese gesundheitlich stark eingeschränkten Personen ein weiteres finanzielles Risiko durch Fahrkosten abwenden und ihnen so ein gleichberechtigter Zugang zu den Tagesbehandlungen ermöglicht wird.

Wie Versicherte den Fahrkostenanspruch geltend machen können

Sofern Versicherte mit Öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem PKW ins Krankenhaus fahren, reicht eine formlose Bestätigung vom Krankenhaus über das Transportmittel und die Tage der tagesstationären Behandlung aus. Tipp: Lassen Sie sich dazu von Ihrer Krankenkasse einen Fahrkostenantrag zusenden, den das Krankenhaus ausfüllt.

Muss ein Versicherter in einem Taxi oder einem Mietwagen (auch Behindertenmietwagen) befördert werden, benötigt die Krankenkasse eine Verordnung einer Krankenhausbeförderung (sogenanntes Muster 4), aus denen das medizinisch erforderliche Transportmittel und die Hauptleistung der Krankenkasse hervorgeht. Diese Verordnung dürfen Krankenhäuser bisher nur im Rahmen des Entlassmanagements ausfüllen. Der Gesetzgeber hat für die tagesstationäre Behandlung die Verordnungsermächtigung nicht auf Krankenhäuser ausgeweitet, sodass die Verordnung der Krankenbeförderung – wie bei teilstationären Behandlungen - durch den einweisenden Vertragsarzt auszustellen ist.

Sofern Versicherte nicht nur die Kosten für die erste Hinfahrt geltend machen wollen, benötigt die Krankenkasse außerdem eine Bestätigung vom Krankenhaus, an welchen Tagen eine tagesstationäre Behandlung erfolgt ist. Die Krankenkasse muss zudem wissen, welcher Ausnahmefall (hochfrequente Behandlung oder dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung) beim Versicherten vorliegt.