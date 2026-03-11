Rechtsprechung

Gericht erkennt Schülerunfall auf Umweg als versichert an

News 11.03.2026 | 06:00 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Gericht erkennt Schülerunfall auf Umweg als versichert an
Bild: Haufe Online Redaktion Das Sozialgericht entschied, dass auch Umwege von der Schülerunfallversicherung abgedeckt sein können, wenn sie auf altersgerechtem Verhalten beruhen.

Ein Schüler verunglückte auf einem Umweg von der Schule nach Hause. Trotz längerer und gefährlicher Strecke entschied das Sozialgericht, den Unfall als Wegeunfall anzuerkennen. Das Urteil betont den besonderen Schutz der Schülerunfallversicherung bei altersgerechtem Verhalten im Straßenverkehr.

Mit einem rechtskräftigen Urteil hat das Sozialgericht der Klage eines Schülers stattgegeben und dessen Unfall mit dem Leichtkraftrad auf dem Weg von der Schule nach Hause als sogenannten Wegeunfall anerkannt. Der zum Zeitpunkt des Unfalls 17-jährige Kläger wählte für seinen Heimweg nicht die kürzeste Strecke, sondern fuhr einen Umweg über eine kurvenreiche Straße außerhalb der Ortschaft. In einer Kurve kollidierte er mit einem Verkehrsschild und landete in einem Graben. Dabei erlitt er Knochenbrüche und Prellungen.

Unfallversicherung lehnt Anerkennung ab

Der Gemeinde-Unfallversicherungsverband lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Der vom Kläger gewählte Weg sei nicht versichert. Der Kläger habe sich nicht auf dem direkten Weg befunden, als sich der Unfall ereignete. Die örtliche Polizei bestätigte deren Einschätzung, wonach die vom Kläger gewählte Strecke aufgrund der Kurven gefährlicher und auch länger sei als der direkte Weg nach Hause.

Gericht betont Schutz durch Schülerunfallversicherung

Das Sozialgericht folgte der Auffassung der Gemeinde-Unfallversicherung nicht. Es stellte fest, dass der Kläger zwar nicht den kürzesten Weg wählte. Der besondere Schutz der Schülerunfallversicherung erfordere es jedoch, Schülerinnen und Schülern auch auf Umwegen zu schützen, wenn die Entscheidung dafür auf alterstypischen Verhaltensweisen beruht. Der Wegeunfallschutz speziell in der Schülerunfallversicherung hat den Zweck, Kinder und Jugendliche gerade vor Risiken, (Wege-)Gefahren und Rechtsgutsverletzungen der konkret eingetretenen Art zu bewahren. Kinder und Jugendliche verhalten sich im Verkehrsraum häufig unvernünftig, was zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen kann. Sie sind deshalb statistisch besonders gefährdet und benötigen den Schutz der Unfallversicherung.

Hinweis: SG Braunschweig, Urteil v. 28.10.2025, S 14 U 140/22

SG Braunschweig
Schlagworte zum Thema:  Gesetzliche Unfallversicherung , Berufsgenossenschaft , Rechtsprechung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Leistungen Sozialversicherung
So geht's: Fördermittelmanagement in der sozialen Arbeit
Fördermittelmanagement in der sozialen Arbeit

Förderprojekte spielen in der sozialen Arbeit eine entscheidende Rolle. Mit diesem Buch finden Sie sich im „Förderdschungel“ zurecht und bauen erfolgreich ein Fördermittelmanagement auf. Die Autorin bietet mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Beispielen alles für eine gelungene Projektumsetzung.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sozialwesen Newsletter - kostenlos und unverbindlich